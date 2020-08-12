Düğününü iptal edene tarih uyarısı: Paranızın tamamını geri alabilirsiniz

Koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını üç ay kapatan düğün salonu işletmeleri normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte 1 Temmuz itibariyle yeniden faaliyete başladı.

Düğün salonlarının açılmasıyla birlikte nisan, mayıs ve haziran ayları için düğün yapmayı planlayan binlerce çift evlenecekleri yeni tarihleri paylaşmak için salonlara akın etti. Sadece İstanbul'da normalleşme dönemi düğünlerinde salonlardaki doluluk oranı yüzde 70'e çıktı.

Salgın sonrası evlenecek çiftlerin de düğün tercihleri değişti. Kır düğünlerine yoğun talep oldu.

Ancak düğün için 1 Temmuz öncesinde plan yapıp salon kiralayan ancak koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından ötürü düğün yapmaktan vazgeçen kimi çiftler ise ödedikleri paraları geri almak için söz konusu işletmelerin kapısını aşındırmaya başladı.

EKONOMİ Erdoğan tarihi açıkladı telefonlar kitlendi: On binlerce çift düğün yapacak

Mağdur çiftler bugün git yarın gel oyalamaları ve öne sürülen sözleşme üzerinden yüzde 30 kesinti yapılarak para iadesi yapılacağına ilişkin sözlere kanarak aylardır paralarını almayan çalışırken dikkat çeken bir tarih gündeme geldi.

3 ay içinde ertelenen düğün sayısının sadece İstanbul'da 30 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

EMSAL KARARLAR VAR

Konuyla ilgili yenisafak.com'un konuştuğu hukukçular 1 Temmuz öncesinde salon kiralayıp evlilik planı yapanların ancak pandemi nedeniyle düğünlerini iptal etmek zorunda olanların salon işletmecilere ödedikleri ücretlerle ilgili emsal kararların olduğuna vurgu yapıyor.

1 TEMMUZ ÖNCESİNE DİKKAT!

Hukukçular salonların yeniden faaliyete açılmasına izin verilen 1 Temmuz öncesinde kiralama yapmak üzere salon işletmecilerine verilen kapora ya da ücretlere yönelik Tüketici Hakem heyetlerinin para iadesi kararı verdiğini belirtiyor. Taraflar arasında imzalanmış sözleşmelerde bu gibi durumlarda kesinti yapılacağına ilişkin düzenlemenin yer alması halinde ise bu düzenlemenin de ‘haksız şart’ niteliğinde olduğunu ve ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırılık teşkil edeceği dile getiren hukukçular, yasa kapsamında bu durumun da hukuken geçersiz kabul edileceğini ifade ediyor.

REKLAM

KORONAVİRÜS Bakanlıktan yeni genelge: Düğün ve nişanlara denetim

Koronavirüs salgını sonrası temas olmaması için düğünlerde takı sandığı kullanılıyor.

YOĞUN ŞİKAYET GELDİ

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal ise konuyla ilgili yenisafak.com'a yaptığı açıklamada konun üç ayrı boyutta incelenmesi gerektiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

''Birincisi, 01/07/2020 Tarihine kadar düğün tarihleri kesinleşmiş ve sözleşme yapmış peşinat ya da tamamen ücretini ödemiş tüketiciler yasaklama nedeniyle düğünlerini iptal ettiler yada ileri bir tarihe sözleşmede tarih değişikliği yaparak ertelediler. Düğünlerin iptal edenlerin pandemiden biz de zarar gördük diyerek tüketiciden alınan peşinat veya salon ücretinin tamamını tüketiciye ödenmediği yönünde yoğun şikayetler gelmiştir. Bize ulaşan tüketiciler pandemi nedeniyle sözleşme fesih bildirimi ve ödenen ücretin iadesi yönünde ihbarda bulunmuş, ihtarlar gönderilmesi rağmen ödeme alınamıyor ise tüketici hakem heyetlerine yönlendirilmiştir.'' dedi.

GÜNDEM Sıra düğün ve nişanlarda

TAMAMI İADE EDİLMELİ

Verilmeyen bir hizmetin bedelinin olamayacağını ve salon sahibinin tüketicinin belirlediği düğün tarihi için hiçbir harcama yapmadığını da sözlerine ekleyen Koçal, Tüketicinin Korunması hakkında kanunun ve aynı kanunun 83/1 maddesi “bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır” hükmünden hareketle, borçlar kanunun “ifa imkansızlığı ile ilgili maddeleri ile diğer mevzuatların gereği, salon sahiplerinin tüketiciden alınan ücretlerin tamamını iade etmesi gerektiğini söyledi.

İNDİRİM TALEP EDİLEBİLİR

Düğünlerini erteleyenler açısından ise, 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlamalar getirilerek sadece nikahın yapılması takı töreni ve kına yakılması gibi merasim yapılmasına izin verilmesi salonun kapasitesinin ½ sine davetli çağrılabilmesi nedeniyle mevcut imzalanan sözleşmede yazılı hizmetlerin ya da yazılı şekilde düğün yapılamayacağından salon sahiplerinin sözleşmede yazılı tutarda indirime gitmesi gerektiğinin de altını çizen Koçal, ''Çünkü imzalanan sözleşme pandemi öncesi sunulan tüm hizmetleri içermektedir. Dolayısı ile ikram, sanatçı, çalgı olmayacağından salon sahibinin maliyetleri düşmüş olacaktır. Ayrıca tüketici tarafından ise istediği hizmeti yani sözleşmede yazılı hizmetin tamamı alınamayacağından sözleşme eksik ifa edilecek ve yine yukarıda bahsi geçen maddeler çerçevesinde tüketici indirim talep edebilecek.'' diye konuştu.

REKLAM

Tüketicilerin düğünü yapmadığı halde salon sahibi tarafından kaporası ya da salon ücreti ödenmiyor, ya da kısıtlamalı düğün ya da nişan, nikah gibi merasimlerini yaparken salon sahipleri indirim uygulamıyor ise, ellerinde bulunan sözleşme ve ödeme makbuzu ile Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurabileceğini dile getiren Koçal, Anayasanın 172 maddesi ve 6502 sayılı kanunun amaç maddelerinin gayet açık olduğunu belirtti.

OYNAT 00:57 Düğün eğlencesi değil koronavirüse davet partisi: Ne sosyal mesafe tanıdılar ne de maske taktılar İstanbul Gaziosmanpaşa ve Silivri'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan nişanda eğlenenler kameralara yansıdı. Eğlenceler adeta koronavirüse davetiye çıkardı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



