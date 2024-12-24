Küresel yatırımda yüzde 1.5 pay hayal değil: Yapısal reformlar 13.5 milyar dolar getirebilir

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde hem coğrafi hem de ekonomik gelişmelere bağlı olarak önemli yatırım fırsatları yakalayabileceğini söyledi. Aksoy değerlendirmesinde, "Türkiye, makro ekonomik istikrar yolunda adımlar atmaya devam eder, bunları yapısal reformlarla desteklerse hem de öngörülebilir düzenleyici çerçevelere sahip olabilirse önümüzdeki 6 ayda ilave bir 13,5 milyar dolarlık yatırımı tetiklenme ihtimali var. Bu da küresel yatırımlardan Türkiye'nin aldığı payı yüzde 1,5'lara getirecektir" ifadelerini kullandı.

Engin Aksoy

COĞRAFİ YAKINLIK ÖNEMLİ FIRSAT

Aksoy, nearshore ve friendshore gibi coğrafi olarak yakınlık, tarafsızlık ve güvenilirlik konularının yatırım için önemli hale geldiğine işaret etti. Türkiye'nin buradan önemli bir fırsat yakalayabileceğine dikkat çeken Aksoy, "Bunun için iki önemli koşul olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi makroekonomik istikrarın sağlanması, diğeri de sektörleri düzenleyen çerçevelerde bir öngörülebilirlik platformu olması. Biz bu iki konuda önemli adımlar atıldığı takdirde ülkemizde önemli bir yatırım çekebilme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz" dedi.





20 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR

Küresel yatırımlardan Türkiye'nin aldığı payın yüzde 0,8 civarında olduğunu aktaran Aksoy, "Hedefimiz bunu yüzde 1,5'a çıkartabilmek. Bu mümkün. Türkiye'ye 2024 yılı için aşağı yukarı 11 milyar dolarlık yatırım bekleniyor. Bu rakam bizi tatmin etmiyor. Bu rakamın 20 milyar dolarlara çıkabileceğine inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı. Aksoy, küresel yatırımlardan Türkiye'nin aldığı payın yüzde 1,5'lara gelmesinin çok zor bir hedef olmadığını ama çok kolay da sayılamayacağını belirterek, şunları kaydetti: "Bunun için hızlıca reform adımlarının atılması gerekiyor. Pek çok konuda istişare mekanizması çalışmaya başladı. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplanıyor. Orada pek çok konuyu dile getiriyoruz. Dünyadaki konjonktür içerisinde Türkiye'nin payının artırma potansiyeli var."





ÖNCELİKLİ GÜNDEM YEŞİL DÖNÜŞÜM

Aksoy, gelecek yıl daha çok dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, elektrik gibi konuların yatırımlarda ağırlıklı konular olacağını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Enflasyon konusundaki adımların devam etmesi, olumlu görünümü, iyiye giden görünümü devam ettirecektir. Ama daha gidecek yolumuzun da olduğunu biliyoruz. Bu yıl da devam edecek enflasyonu düşürme yolunda atılan adımlar. Ama bunun da yapısal reformlarla artık desteklenmeye başlaması lazım. Sanıyorum bu yıl bu konuda hamleler olacaktır.















