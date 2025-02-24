Lükste lider Mercedes: Satışlarını yüzde 22 artırdı

Mercedes-Benz Türkiye geçtiğimiz hafta İstanbul’da yaptığı toplantıyla geçen senenin performansını açıkladı. Arka arkaya satış rekorları kıran Mercedes-Benz, otomotiv sektöründe satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 22 artırarak 2024’ü 29 bin 967 adet otomobil satışı ile kapattı. Elde edilen bu büyüme ile Türkiye, global ülke sıralamasındaki yükselişini sürdürerek 11’inci sıraya çıktı.

2025’E 1921 ADETLİK SATIŞLA BAŞLADI

Üst üste 3’üncü yılda da premium segment liderliğini sürdüren Mercedes-Benz, 2025’e de otomobil satışlarını artırarak girdi ve ocakta satışı gerçekleşen 1.921 araçla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12’lik bir büyüme kaydetti. Hafif ticari araçlarda da yıl başında belirlenen hedef aşılırken 2024, en çok Sprinter ve Vito satılan yıl oldu.

GEÇEN YILI 30 BİN ADETLE TAMAMLADI

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Türkiye’nin en dinamik ve lokomotif sektörlerinden biri olan otomotiv sektörü, 2024’te bir önceki yılın da üstünde bir satış performansına ulaştı. Bu dinamik pazarda biz de Mercedes-Benz olarak müşteri beklentilerine uygun yenilikçi çözümler sunduk ve sürdürülebilir mobiliteye odaklanarak başarılara imza attığımız bir yılda önemli büyüme kaydettik. 2024 yılında satışlarımızı bir önceki yıla göre yüzde 22 artırarak 29 bin 967’ye çıkardık ve bu sayede premium segmentteki liderliğimizi korumaya devam ettik” açıklamasını yaptı.

DİJİTAL KANALDAN 4 BİN ARAÇ SATIŞI

Mercedes-Benz’in otomotiv sektöründe inovasyon dendiğinde akla ilk gelen markaların başında yer aldığını söyleyen Bekdikhan, “2023 Mayıs ayından itibaren hizmet vermeye başladığımız Online Store’da 78 farklı modelde toplam 12 bin adedin üzerinde rezervasyon oluşturuldu. 2024’te ise geçen seneye göre yüzde 45 artışla 4 bin 6 adet araç satarak toplam satışlarımız içinde online satış hacmini yüzde 13,4 seviyesine çıkardık” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE MERCEDES’İN TEKNOLOJİ MERKEZİ

Mercedes-Benz Türkiye’nin bünyesindeki Mercedes-Benz Tech Türkiye ve Satın Alma Servis Merkezi ile Türkiye’den globale bilişim teknolojileri çözümleri ve tedarikçi desteği gibi alanlarda güçlü bir hizmet ağı sunduklarını belirten Şükrü Bekdikhan, “Mercedes-Benz Tech Türkiye ile 2013’ten beri global IT’ye bağlı “home of tech” yapısı altında dünyada 40’tan fazla ülkeye teknolojik ve IT çözümleri hizmeti veren 5 ülkeden biriyiz” ifadelerini kullandı.

HAFİF TİCARİ ARAÇTA ALMANYA’YI SOLLADIK

2024’ün Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar için birçok başarı ve yenilikle dolu olduğunu söyleyen Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz “2024’ün başında belirlediğimiz hedeflerin üzerine çıkarak 10 bin 334 aracın satışını gerçekleştirdik. Hafif ticari araçlarda online satışa başlayan ilk markayız. Online Store satışlarda 25 ülke arasından, Almanya’yı da geçerek, birinci olduk” değerlendirmesinde bulundu.







