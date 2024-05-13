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Ekonomi

Mania imar planı hizmeti e-Devlet’te

Hava araçlarının geçişlerinin engellenmemesi için düzenlenen yüksekliğe ilişkin imar planını oluşturan mania alanı ölçümü e-Devlet’e taşındı.

Mehmet Güney
04:00 - 13/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:38 - 13/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce oluşturulan sistemde artık e-Devlet'ten inşaat yapmak istenilen parselin yüksekliği görülebilecek. Parsel sorgulama kısmı üzerinde il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri, adreslere ait planlar incelenebilecek. Çıkan mesafeye göre, inşaat yapılmasına izin verilecek yükseklik gözükecek. Belirlenen yüksekliğin üzerinde bir yapının inşasına ruhsat verilmeyecek.

TÜM VERİLERE KOLAY ERİŞİM

Yeni sistemde Türkiye’deki bütün havalimanları görüntülenebilecek. Havalimanlarına ait kronik ve iç yatay yüzey, pist şeridi ile kalkış-tırmanma yüzeyi gibi veriler yer alacak. Daha önceden günler süren bilgi alma süreci ve belirli bir ücret karşılığında alınan hizmet artık bir tık uzakta olacak.



#Düzenleme
#İmar Planı
#e-Devlet
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