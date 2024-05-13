Mania imar planı hizmeti e-Devlet’te

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce oluşturulan sistemde artık e-Devlet'ten inşaat yapmak istenilen parselin yüksekliği görülebilecek. Parsel sorgulama kısmı üzerinde il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri, adreslere ait planlar incelenebilecek. Çıkan mesafeye göre, inşaat yapılmasına izin verilecek yükseklik gözükecek. Belirlenen yüksekliğin üzerinde bir yapının inşasına ruhsat verilmeyecek.
TÜM VERİLERE KOLAY ERİŞİM
Yeni sistemde Türkiye’deki bütün havalimanları görüntülenebilecek. Havalimanlarına ait kronik ve iç yatay yüzey, pist şeridi ile kalkış-tırmanma yüzeyi gibi veriler yer alacak. Daha önceden günler süren bilgi alma süreci ve belirli bir ücret karşılığında alınan hizmet artık bir tık uzakta olacak.