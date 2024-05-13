Mania imar planı hizmeti e-Devlet’te

Türkiye İş Kurumu, en kolay iş bulunan meslekleri açıkladı. Bu sektörlerde personel alım oranlarının yüksek olduğu belirtildi. Başvuru şartları ise araştırma konusu oldu. İŞKUR üzerinden gelen ilana da bakıldığında en çok alımı yapılan 3 meslek için de açık pozisyon alımı olduğu görüldü. Peki, kaç personel alınacak? İşte en kolay iş bulunan 3 meslek.