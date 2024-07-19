Maraş’ın 2 sembol caddesi ayağa kalkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, depremden önce yaşadığı yerde ikamet etmek isteyen vatandaşlar için başlatılan ‘yerinde dönüşüm’ kampanyası kapsamında inşa edilen konutlar görünür hale gelmeye başladı. Etütleri yapılmış sağlam zeminlerde inşa faaliyetleri planlanan yerinde dönüşüm projesine başvurular 255 bini aştı. Yerinde Dönüşüm projesi kapsamında hibe ve kredi desteği alarak bakanlığın denetiminde TOKİ güvencesinde, kendi evlerini zemin etütleri yapılmış sağlam zeminlerde yapmak isteyen yaklaşık 15 bin vatandaştan fazlası da işlemlere başladı.

BOYASI YAPILAN DA VAR

Adıyaman’da Atatürk Bulvarı ve Kahramanmaraş’ta Azerbaycan ve Trabzon Caddeleri de yerinde dönüşüm inşaatlarının aktif olarak sürdüğü iki lokasyon. Projeye Adıyaman’da 21 binden fazla, Kahramanmaraş’ta ise 50 binden fazla başvuru yapıldı. Temelleri kasım ayında atılan konutların bir kısmının boyaları da tamamlandı.

KONUT VE İŞ YERLERİ YERİNDE YÜKSELİYOR

Vardiyalı olarak çalışmaların devam ettiği şantiyelerde, konutların bir an önce tamamlanması için büyük bir özveri gösteriliyor. Adıyaman Atatürk Bulvarı ile Kahramanmaraş Azerbaycan ve Trabzon caddeleri üzerinde belirlenen rezerv alanlarda konut ve iş yeri yapımı sürüyor. Kentin siluetini güzelleştirecek, ticari hayatı canlandıracak, şehirleri eski güzelliğine kavuşturacak ‘kent meydanları’ projesi için de yerinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Adıyaman’da 60 bin metrekare alanın dâhil edildiği rezerv alanda şu an için 67 bin metrekare inşaat alanı yer alıyor. Alan içerisinde 2 bine yakın konut ve işyeri inşa edilerek, hak sahiplerine teslim edilecek. Yerinde dönüşüm projesi için TOKİ, mimarlık ve mühendislik hizmeti veriyor.

PROJESİNİ GETİR İNŞAATA BAŞLA

Altyapıları da hazır olan 20’den fazla proje, isteyen vatandaşlara ücretsiz sunuluyor. Kendi projesini getiren vatandaşların da konutlarının inşa süreci vakit kaybedilmeden başlatılıyor. Kampanya kapsamında, konutlar için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi, iş yerleri için 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi veriliyor. Hibe ve krediler 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli ve faizsiz olarak veriliyor.

TRABZON CADDESİNE 100 METRE GENİŞLİK

Kahramanmaraş’ın sembol noktası olan Trabzon ve Azerbaycan caddelerinde de yoğun bir çalışma yürütülüyor. Zemini güçlendirme çalışmalarının yapıldığı caddelerden fay hattı geçmesi sebebiyle boş bırakılan 100 metre genişliğindeki koridor peyzaj çalışmasıyla yepyeni bir çehreye kavuşacak. Her iki caddenin yer aldığı mahallede toplam 2 bin 100 konut ve iş yeri inşa edilecek. Mahallede evlerin yanı sıra okul, kültür merkezi ve cami de yer alacak.







