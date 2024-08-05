Markalar ikinci yarıda elini taşın altına koyacak: 1 milyon satışta fedakarlık zamanı

Skoda, 2016 yılında tanıttığı ilk nesliyle büyük başarı elde ettiği Kodiaq’ın ikinci neslini Türkiye’de satışa sundu. Modelin tanıtımının yapıldığı Bozcaada’da D-SUV segmentinin yanında pazarı da değerlendiren Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, ikinci yarının daha zor geçeceğini söyledi.

BİNEK PAZARI 850 BİNİ GÖRÜR

Binek pazarında 850 bin tahminini koruduklarını söyleyen Zafer Başar, “Sene başında yaptığımız yıl sonu tahminleri değişmedi. Sadece binek otomobil satışlarının 850 bini bulabileceğini, toplam pazarın da 1 milyon adedi bulabileceğini görüyoruz. İkinci yarı daha zor geçecek. Markalar kampanyalar ile elini taşın altına koyuyor. Marka satış hedefimiz yıl sonu için 45 bin adet. Pazar payı hedefimiz yüzde 4,4’lük payı iyileştirmek” açıklamasını yaptı.

SKODA 7 MODELİYLE %92’YE HİTAP EDİYOR

Skoda’nın kapsayıcılıkta çok yüksek bir potansiyeli olduğunu ve bunun satışlara yansıdığını ifade eden Başar, “7 farklı modelle toplam binek otomobil pazarının yüzde 92’sine varan bir ürün temsiliyetimiz var. Yeni araç satın alanlar üzerinde yapılan bu bağımsız araştırma kapsamında son dönemde puanını en çok artıran marka olduk. Bize gelen müşterilen yüzde 40’ı lüks segmentten geliyor. Markamız artık lüks müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir noktaya geldi” diye konuştu.

ELROQ VE ENYAQ 2025’TE GELİYOR

Elektrikli model için de atağa geçtiklerini söyleyen Başat sözlerini şöyle sürdürdü: “Başarımızı elektrikli araçlarda devam ettireceğiz. Tüm bayilerimizde DC hızlı şarj istasyonları için yatırımlar yapılıyor. Önce Enyaq ve ardından Elroq elektrikli SUV modellerimiz olmak üzere önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde araçlarımızı müşterilerimizle buluşturacağız. Bütün bu elektrikli araçlar Türkiye’ye geldiğinde kullanıcılarımız araçlarını 55 bayimizde ve belirlediğimiz kamuya açık alanlarda DC şarj hızıyla şarj edebilecekler. Şu ana kadar 10 bayide kurulum tamamlandı. Bayi başına 7 milyon lira yatırım yaptık. Böylece elektrikli araçların şarj kaygısını ve şarj süresi endişesini en aza indireceğiz.”

Dev Kodiaq daha da büyüdü

Skoda’nın tamamen yeni Kodiaq modeli, ikinci neslinde karakteristik tasarımını daha ileriye taşıdı. Köşeli çamurluklar, TOP LED Matrix farlar, ön panjur ile bütünleşen yatay ışık şeritleri Kodiaq’ın SUV görünümünü güçlendiriyor. Yeni nesil Kodiaq’ın uzunluğu 61 mm artarak 4.758 mm, aks aralığı 3 mm artarak 2.788 mm ve genişliği 2 mm artarak 1.864 mm oldu. Aracın yüksekliği ise 13 mm azaltılarak 1.668 mm olarak tasarlandı. Önceki nesle göre 75 litre artan bagaj hacmi ise 910 litreye çıktı ve segmentinin lideri olarak dikkat çekiyor. Koltuklar katlandığında ise, bagaj hacmi 2.105 litreye çıkıyor. Kodiaq’ta mild hibrit teknolojili 150 HP güce sahip 1.5 litre TSI benzinli motor ve 193 HP güç üreten 2.0 TDI dizel motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Bununla birlikte 2025 yılından itibaren Kodiaq RS ile birlikte 265 HP’lik 2.0 TSI benzinli motora sahip motor seçeneği de sunulacak. Aracın fiyatı ise 2,5 milyon liradan başlıyor.







