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Ekonomi

Memura zam netleşti

Memur ve memur emeklisine 2024'te yüzde 15+10, 2025'te yüzde 6+5 zam yapılacak. Bu orana enflasyon farkının da eklenmesiyle ocak ayında en düşük memur maaşı 30 bin TL'yi aşacak.

Mehmet Güney
04:00 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Kamu işveren ile Memur-Sen arasında yapılan 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sonlandı. Memur tarafını temsil eden Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti'nin yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmişti. Bu kapsamda kamu çalışanlarına 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılması kararlaştırıldı. Bu orana enflasyon farkının da eklenmesiyle ocak ayında en düşük memur maaşı 30 bin TL'yi aşacak. Kamu görevlileri, sendika temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik hakem heyetinden, 6'sı zamma onay verdi. Memur-Sen’den iki üye, Kamu-Sen’den bir üye ve bir akademisyen ile birlikte toplam 4 üye karara itiraz etti. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ise oy kullanmadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanları enflasyon karşısında korumaya devam edeceklerini söyledi.




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#Zam
#Ekonomi
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