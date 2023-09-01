Memura zam netleşti

Kamu işveren ile Memur-Sen arasında yapılan 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sonlandı. Memur tarafını temsil eden Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti'nin yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmişti. Bu kapsamda kamu çalışanlarına 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılması kararlaştırıldı. Bu orana enflasyon farkının da eklenmesiyle ocak ayında en düşük memur maaşı 30 bin TL'yi aşacak. Kamu görevlileri, sendika temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik hakem heyetinden, 6'sı zamma onay verdi. Memur-Sen’den iki üye, Kamu-Sen’den bir üye ve bir akademisyen ile birlikte toplam 4 üye karara itiraz etti. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ise oy kullanmadı.