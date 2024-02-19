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Ekonomi

Mercedes’in 100 bin aracı akıllanacak

BTK’nın veri depolama şartlarını hafifletmesiyle araçlardaki akıllı özellikler açılmaya başlıyor. Mercedes Benz Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Haziran'dan itibaren açacağız. 2018’den beri sattığımız araçları kapsayacak” dedi. Marka, 100 bine yakın aracın özelliklerini aktif edecek.

Şuayip Alabay
Şuayip Alabay
04:00 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:34 - 19/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Şükrü Bekdikhan.
Şükrü Bekdikhan.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan geçtiğimiz hafta Bolu Kartalkaya’da gerçekleştirilen Mondo G etkinliğinde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 2018’de çıkardığı veri depolama şartlarıyla kapatılan akıllı özelliklerin şartların hafifletilmesiyle birlikte yeniden devreye alınacağı müjdesini verdi.

İKİNCİ EL ARAÇLARDA DA AKILLI ÖZELLİK AÇILACAK

Haziran’dan itibaren akıllı özelliklerin kademeli olarak açılacağını söyleyen Bekdikhan, “Her model için bu farklı tarihlerde olacak. Çünkü üzerinde kullanılan yazılım ve modüller farklı. Örneğin, biz C ve E Serisi’nde hemen bunu açabilecekken bazı elektrikli modellerde farklı bir süre zarfında bunu gerçekleştirebileceğiz. İkinci el araçları da bağlantılı araçlara çevirebileceğiz. Araçlar servise gelecek yada uzaktan halledebileceğiz. 2018’den beri sattığımız araçları çevirebileceğiz. Önce güncel modelleri açacağız. Sonra kademeli olarak geriye gideceğiz. Bağlantılı araç özelliğiyle kullanıcı deneyimi farklı bir noktaya gelecek. Araçtan internetle bağlanabilen tüm özellikler kullanılabilecek” açıklamasını yaptı.

ELEKTRİKLİ ARAÇTA REKABET KORUNSUN

Elektrikli araçlara getirilen 7 bölgede 20 servis şartının biçrok markanın modelini etkilediğini vurgulayan Şükrü Bekdikhan, “Birçok markanın birçok elektrikli modeli farklı ülkelerde üretildiği için sadece Çin’e değil o ülkelerin ithalatına da dolaylı olarak engel olundu. Otomotiv sanayisi elbette yerli anlamda korunsun. Ama bununla birlikte serbest ticaret serbest rekabet de korunsun. Gelebilecek potasniyel yatırıma engel sebebi oluşturulmasın. Tüketici bugün bize en çok elektrikli araç getirip getiremeyeceğimizi soruyor. Bizi kapsamamasına rağmen bununla karşılaşıyoruz. Yine tüketici elektrikli araçların ikinci el değerini ve parçasını düşünüyor. Pazarın daralıp elindeki malın değerinin düşmesinden korkuyor” ifadelerini kullandı.

7 BÖLGE 20 SERVİS KORUYORSA HAKLI

Elektrikli araç tebliğine karşı 29 Aralık’a kadar stok yapanların sonrası için bir çözümü olmadığına işaret eden Şükrü Bekdikhan, “Kimse sonrasında ne olacağını bilmiyor. Markalar sonrası için bilgiye ulaşmaya çalışıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tebliğle ilgili birçok soru hazırlayıp ilgili bakanlıklara gönderdi. Bunlara cevap gelip hatlar kesinleşirse her marka kendi durumuna göre pozisyon alır. Eğer devletin amacı küçük çaplı elektrikli markaların sorumluluk almayıp sadece satışla burdan nemalanmak istemesi ve buna karşı tüketiciyi korumak istemesiyse bence tebliğ haklı pozisyona geçiyor” diye konuştu.




#Otomotiv
#Mercedes
#Elektrikli Araç
16 dakika önce
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