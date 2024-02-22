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Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu faizi yüzde 45'de sabit bıraktı. Banka son toplantısında 250 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Faiz kararının ardından yapılan açıklamada ''Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.'' vurgusu yapıldı.

Kenan Biter
Kenan Biter
14:00 - 22/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:12 - 22/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yeni başkan Fatih Karahan öncülüğünde ilk kez toplandı.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yeni başkan Fatih Karahan öncülüğünde ilk kez toplandı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yeni başkan Fatih Karahan öncülüğünde ilk kez toplandı.


Toplantının ardından piyasaların merakla beklediği faiz kararı saat 14.00'te açıklandı.


FAİZİ YÜZDE 45'TE SABİT BIRAKTI


Politikası Kurulu politika faizini yüzde 45'de sabit bıraktığını açıkladı.


Banka son toplantısında 250 baz puanlık faiz artırımına gitmişti.


Merkez Bankası'ndan faiz kararına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.


Ocak ayında aylık enflasyonun ana eğilimi yılın ilk ayına özgü zamana-bağlı fiyat ve ücret güncellemeleri sonucunda, enflasyon tahmin patikasında öngörülen şekilde yükselmiş ve manşet enflasyon sınırlı bir artış kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler, yurt içi talepteki dengelenmenin sürdüğüne işaret etmektedir. Söz konusu dengelenme süreci, tüketim malı ve altın ithalatında güçlü, diğer tüketim harcamalarına ilişkin göstergelerde ise öngörülene kıyasla yavaş seyretmektedir. Buna ek olarak, hizmet fiyatlarındaki katılık, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip edecektir.


KARARLI DURUŞ İLE TL DESTEKLENECEK


Dış finansman koşulları, rezervlerin seviyesi, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talep, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir.


Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.


FİYAT İSTİKRARI İÇİN TÜM ARAÇLAR KARARLILIKLA KULLANILACAK


Kurul, makroihtiyati politikaları piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürecektir. Bu çerçevede, kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir. Parasal sıkılığı desteklemek amacıyla likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılacaktır.


Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.


Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.






#Merkez Bankası
#Faiz
#PPK
#Fatih Karahan
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