Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Merkez Bankası
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (
TCMB) toplam rezervleri, 24 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 25 milyon dolar artışla 136 milyar 493 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
"Erdoğan da müjde olarak duyurmuştu"
"Erdoğan da müjde olarak duyurmuştu"
Cumhurbaşkanı Erdoğan da, dün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası brüt rezervlerimizin Eylül 2014'ten bu yana ilk kez 134,5 milyar dolara çıktığının müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum" demişti.
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41 dakika önce