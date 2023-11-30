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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 38 milyar dolar artarak 136,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Rezervlerde, 24 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 25 milyon dolar artış oldu.

14:35 - 30/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 15:05 - 30/11/2023 Perşembe
AA
Merkez Bankası

Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (
TCMB) toplam rezervleri, 24 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 25 milyon dolar artışla 136 milyar 493 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

"Erdoğan da müjde olarak duyurmuştu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, dün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası brüt rezervlerimizin Eylül 2014'ten bu yana ilk kez 134,5 milyar dolara çıktığının müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum" demişti.

#Merkez Bankası
#Rezerv
#Dolar
41 dakika önce
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