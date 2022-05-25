Milli gelirin 32 katı sigorta güvencesi

Sigortacılık sektörü her geçen gün büyüyor. Geçtiğimiz yıl aktif büyüklüğü 426 milyar liraya ulaşan Türk sigortacılık sektörünün prim üretimi ise 82,5 milyar liradan 105,3 milyar liraya çıktı. Ülke genelinde sigortacılık faaliyetleri ile güvence altına alınan teminat bedeli ise Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın 32 katına çıkarak 230 trilyon lirayı buldu.

GELİR YÜKSELDİKÇE SİGORTA ARTIYOR

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından 11. Sigorta Haftası kapsamında düzenlenen ve “Sigortacılığın Geleceğini Yeniden Tanımlamak: Yeni Fırsatlar” temasıyla gerçekleştirilen Uluslararası Sigorta Zirvesi’nde konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zaman, Türkiye’nin son 20 yılda gerçekleştirdiği ekonomik başarılarda sigorta sektörünün çok önemli bir paya sahip olduğunu belirterek, zenginleştikçe, kalkındıkça, refah düzeyi arttıkça sigortaya talebin arttığını söyledi.

TÜRK EKONOMİSİ TEMİNAT ALTINDA

Finans sektörünün ülke ekonomisine katkısının artmasını isterken daha dengeli bir dağılımla büyümesini hedeflediklerini kaydeden Zaman, sigortacılığın finans sektörüne katkılarına değindi. Zaman, “Bugün sigorta sektörü GSYH’nin tam 32 katına ulaşan 230 trilyon liralık teminat sağlayarak ekonomimizin sağlıklı bir şekilde geleceğe ulaşmasına ve hedeflere varmasına büyük destek olurken, belirsizliği azaltarak ve zararları tazmin ederek vatandaşlarımızın geleceğe daha güvenle bakmasına imkan tanımaktadır” şeklinde konuştu.

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TSB Başkanı Atilla Benli ile Azerbaycan Sigortalar Birliği Başkanı Elmar Mirsalayev, Kazakistan Sigortacılar Birliği Başkanı Vitaliy Verevkin, Kırgız Sigortacılar Derneği Başkanı Sabyrbek Moldokulov Aidarkanovich ve Özbekistan Sigorta Pazarı’nın Profesyonel Katılımcıları Birliği Başkanı Oybek Khalilov’un imzaladığı mutabakat zaptı Türk ülkeleriyle Bölgesel Sigorta Konseyi kurulmasında ilk adım oldu.

BES BÜYÜKLÜĞÜ 300 MİLYAR LİRA

Murat Zaman, 2021 yılı itibarıyla sigorta ve özel emeklilik sektörünün yüzde 4,2’lik payla finans sektöründe, bankacılıktan hemen sonra yer aldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayılara baktığımızda, memnuniyet verici rakamlar görmekteyiz. 2021’de aktif büyüklüğü 426 milyar lira, prim üretimi 82,5 milyar liradan 105,3 milyar liraya ulaştı. BES’te Mayıs 2022 itibarıyla 300 milyar lira seviyelerine giderek yaklaşmaktayız. Katılım esaslı sigortacılık faaliyetleri de büyümeye devam etti. Katılım esaslı sigortacılık, genel sigortacılık üretiminin şimdilik yalnızca yüzde 5,2’sini oluşturmakta. Ancak bu oranın yakın bir sürede çok daha yüksek seviyelere çıkacağına inancımız yüksek.” Zaman, 18 yaş altı BES uygulamasıyla tasarrufun küçük yaşlarda başlayacağını belirtti.

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Murat Zaman

YABANCI SERMAYE İLGİ İLE TAKİP EDİYOR

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zaman, emeklilik sistemine ayrı bir önem verdiklerini, bu alanda fon sayısı açısından yapılacak bir sadeleştirmenin yatırımcılara ve sektöre daha fazla katma değer sağlayacağını söyledi. Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) bir revizyon ihtiyacı bulunduğunu aktaran Zaman, konuyla ilgili tüm paydaşlarla görüşlerini paylaştıklarını bildirdi. Zaman, dünyada uygulanan, katılım sigortacılığından daha kolay uygulanabileceğini düşündükleri Türk-İslami sigortacılık modelini vatandaşların istifadesine sunduklarını anımsatarak, “Yabancı sermayedar tarafından da ilgiyle karşılanan bu modelin Türk katılım sigortacılığına diğer ülkelere kıyasla rekabette avantaj sağlayacağını değerlendiriyoruz. Ülkemizin bir uluslararası katılım sigortacılığı merkezi olması noktasında emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

TÜRK DÜNYASIYLA BİRLİK KURULDU

Türkiye Sigorta Birliği, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın sigorta birlikleri başkanlarını iş birliği için İstanbul’da bir araya getirdi. TSB’nin düzenlediği Uluslararası Sigorta Zirvesi’nde buluşan taraflar, imzaladıkları mutabakat zaptı ile “Bölgesel Sigorta Konseyi”nin kuruluşu için ilk adımı attı. İmza töreninde konuşan TSB Başkanı Atilla Benli, mutabakat zaptının, Türk dünyasının birliğini, beraberliğini, dayanışmasını sürdürmesi ve dünyaya örnek olması için kıymetli bir adım olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Bugün imzaladığımız mutabakat zaptı; Türk devletlerinde sigorta, reasürans ve emeklilik sektörlerinin gelişimine katkı sağlamak, sigorta uygulamalarının geliştirilmesine destek olmak, teknik ve altyapıya ilişkin bilgi ve deneyimleri paylaşmak için zemin sağlayacak. Tecrübemizi sigorta birlikleri ile paylaşacağımız mutabakat zaptımız yalnızca bir başlangıç. Bu iş birliğini geliştireceğiz.”

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