Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni karar: Elektrik aboneliğinde güvence bedeli alınmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan vatandaşlara yönelik yeni bir destek kararı daha aldı.





EPDK'dan yapılan açıklamaya göre elektrik faturası desteği alan vatandaşlardan elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli alınmayacak.





BİN 634 LİRA VATANDAŞIN CEBİNDE KALACAK





Söz konusu düzenlemeden 3 milyon 721 bin hak sahibinin faydalanması bekleniyor.





Güvence bedeli hane elektrik tüketimine göre 681 lira ile 1634 lira arasında değişiyor.





ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?





Söz konusu destek programından, SYD Vakıfları tarafından 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; düzenli merkezi yardım ve aylıklara (Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY), Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ), Şartlı Eğitim - Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY), Çoklu Doğum Yardım Programı, Kronik Hastalık Yardım Programı, Engelli Aylıkları, Yaşlı Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı)ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden haneler faydalandırılıyor.





ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?





Ödemeler aylık yapılmakta olup ETD programı kapsamında;





1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 75 kilovatsaat,

3 kişilik muhtaç hanelere aylık 100 kilovatsaat,

4 kişilik muhtaç hanelere aylık 125 kilovatsaat,

5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutar kadar aylık destek veriliyor.





Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterli oluyor.











