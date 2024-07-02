Mısır’la Ro-Ro seferleri başlıyor

Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşmenin hızlı ilerlemesi ticarete de yansıdı. Atılan büyük adımlar sonrası, Mısır’la denizde karşılıklı Ro-Ro seferleri de başlıyor. Mersin-İskenderiye arasında çalışacak gemi seferleri ticareti hızlandıracak. Yaz bitmeden yapılması planlanan seferler ticari yolculuğun mesafesini de kısaltacak. Kara yolu ile 3 günü bulan nakil süresi bu seferlerle 24 saate düşecek.

200 ÜZERİNDE TIR KAPASİTESİ

Ro-Ro gemisinin TIR kapasitesi 200’lere kadar çıkacak. Mersin ile İskenderiye limanları arasında yapılacak karşılıklı seferlerde TIR şoförleri için yerler ayrılacak. Atılan bu kritik ve önemli adım, Afrika ve Orta Doğu ile Avrasya'yı birbirine bağlayarak, bölgeler arası transit ticarete önemli bir katkı sağlayacak.

TÜRKİYE ÖNEMLİ KÖPRÜ OLACAK

Türkiye’den Mısır’a kara yolu ile ticarette birden fazla ülkeden geçiliyor. Deniz rotasının kullanılması ile birlikte sadece iki ülke arasında seyahat yapılacak ve bölgeler arası bu güzergah ile birlikte Mersin Limanı’nın önemi daha da artacak. Türkiye ise doğu-batı arasındaki köprü rolüne, güney-kuzey transit güzergahını da eklemiş olacak. Mısır üzerinden Suudi Arabistan, Sudan, Ürdün gibi ülkelerin yanı sıra diğer ülkelere de ulaşımı daha kısalacak.

ROMANYA’YA DA YENİ HAT

Öte yandan Sakarya Karasu Limanı ile RomanyKöstence Limanı arasında da Ro-Ro gemileri hizmet verecek. 3 Temmuz itibarıyla seferlerin başlatılmasına karar verildi. Bu yeni hattın Avrupa'ya sınır kapılarındaki günlerce süren bekleme süresinden kurtaracak. Karasu'dan Romanya'ya oradan Avrupa'ya direkt geçiş sağlayacak hat, Bulgaristan geçişlerini ekarte edecek.Ro-Ro seferleri, Karasu ile Köstence arasında 12 saatlik zaman diliminde geçecek. Bu kapsamda 550 kilometrelik bir tasarruf da sağlanacak. 3 Temmuz'da bir gemi seferi ile başlayacak hat daha sonra haftada 4 sefer olarak devam edecek. 2024'ün son çeyreğinde ise haftada 7 sefere çıkarılması planlanıyor.







