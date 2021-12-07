Mobil bankacılıkta hizmet ağı genişliyor

Türkiye’de bankacılık sektörü, hızlı gelişimi ve hizmet ağını çeşitlendirmesi sebebiyle küresel arenada pek çok ülkenin önünde bulunuyor. Salgın, teknolojik gelişmeler ve dijitalleşmeyle birlikte müşterilerin günlük hayattaki alışkanlıkları ve beklentileri de her geçen gün değişim gösterirken, hizmet esnasında güvenli bir müşteri deneyimi sunmak ve uçtan uca dijitalleşmiş en yalın süreçleri geliştirmek amacıyla çok uzun süredir sektör genelinde ciddi gelişmeler yaşanıyor. Deneyime daha fazla hız ve kolaylık katan yeni yasal düzenlemelerin sektörün geleceğini belirleyeceği öngörülürken, müşteriler açısından şubeye gitmeden dijital temas noktalarından işlem yapma eğilimindeki artışını sürmesi bekleniyor.

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VATANDAŞLAR MOBİLE ÇABUK AYAK UYDURDU

Ülkemizde vatandaşların mobil bankacılık hizmetlerini de kısa sürede kabullenmesi bu alanın gelişiminde önemli paya sahip. Son birkaç yılda mobil ticaret önemli ölçüde hızlanırken, bunun izlerini dijital bankacılıkta da görmek mümkün. Türkiye’de her 10 dijital banka müşterisinden 8’i mobil uygulama kullanıyor. Türkiye, mobil uygulama kullanımında dünya genelinde Brezilya ve Kolombiya’nın hemen ardından üçüncü sırada yer alıyor.

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MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ GELENEKSELİ SOLLADI

Bankacılık alanında mobil hizmet ağı da dönüşüme oranla hızla gelişiyor. Yapılan araştırmalar da mobil bankacılık hizmetlerinde müşteri memnuniyetinin geleneksel bankacılık hizmetlerine oranla çok daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Bununla birlikte artık geleneksel ürünler dijitalleştirilirken, yeni ürünler ise mobil öncelikli (mobile-first) olarak geliştiriliyor. Özellikle salgında ağırlıklı mobil altyapı olmak üzere sıklıkla kullanılan temassız bankacılık hizmetleri müşterileri pozitif yönde etkiledi. 2022 başında uygulamaya geçmesi planlanan açık bankacılık düzenlemeleri ile Türkiye’de açık bankacılık işleyişinin benimsenme oranının da Avrupa’dan yüksek olacağı tahmin ediliyor.

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YAPAY ZEKA iŞLEYiŞi DEĞiŞTiRDi

Mobil bankacılık uygulamaları gelişen hizmet ağıyla birlikte artık kullanıcıların pek çok işlemi gerçekleştirmesine olanak sağlarken, bu alanda yapılan yatırımlarla müşterilerin mobil alandaki ağırlığı da gelişiyor. Devreye alınan sanal asistan ve yapay zeka odaklı uygulamalar aracılığıyla yapılan işlemlerin süresinden etkisine her alanda değişimi görmek mümkün. Bunun yanı sıra sektördeki düzenlemelerle farklı bankaların müşterileri de mobil üzerinden saniyeler içerisinde para transferi gerçekleştirme imkanına kavuştu.



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Müşteri memnuniyeti artık sosyal medyada

Günlük hayatta hemen hemen herkesin aktif olarak kullandığı sosyal medya platformları, sosyal çevreyle deneyimlerin paylaşıldığı birer iletişim kanalına dönüştü. Bununla beraber sosyal medya müşterilerin markalarla ilgili deneyimlerini de bu kanallar üzerinden yayınlıyor. Araştırmaya göre, dijital bankacılık, sosyal medyada müşteri hizmetleri hakkında paylaşımı en çok yapılan üçüncü sektör konumunda. Katılımcıların yüzde 48’i bankaların müşteri hizmetleri hakkında sosyal medyada paylaşımda bulunduklarını belirtiyor. Sosyal medya kullanım oranı dünya ortalamasının üzerinde olan Türkiye’de ise bu oran daha da yüksek. Türkiye’deki katılımcıların yüzde 66’sı bankaların müşteri hizmetleri hakkında sosyal medya paylaşımı yaptıklarını açıklarken, 10 müşteriden 8’i en çok kendi kişisel sayfalarında paylaşım yaptıklarını belirtiyor.

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Dijitalde yaş sınırı kalmadı

Bankacılık müşterilerinin yaş aralığı gün geçtikçe artıyor. Mobil bankacılık hizmetlerinde de işleyiş aynı şekilde, banka müşterilerinin büyük bir kısmı artık işlerini mobilden hallediyor. 60 yaşındaki de dijitalde, 18 yaşındaki de. Dijital servis, kalite ve güvenlik artık üç ana konu. Müşterilerin büyük bir kesimi artık şubeden işlem yapma fikrine soğuk bakmaya başladı. Özellikle Z kuşağının mobil bankacılık kullanımı yüzde 100’e yaklaştı.

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