Muhalefete enerji dersi: İktidar olsaydınız 10 lambanın 8'i sönecekti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Meclis’te bakanlık bütçesi üzerinde eleştirilere cevap verdi. “Bazı milletvekillerimiz ‘Bu kadar HES’e niye ihtiyaç var? Bu kadar rüzgâra niye ihtiyaç var?’ diyor, jeotermal santralleri eleştirenler oldu” diyen Dönmez, Türkiye’de yaklaşık 337 tane 25 bin 636 megavat kurulu güce sahip doğal gaz santrali bulunduğunu anlattı.

TERMİK OLMAZSA GÜNDE 5 SAAT ELEKTRİKSİZ KALIRIZ

Dönmez, “Başka bir ifadeyle ‘Doğal gaz santrallerini kapatın’ dediğinizde yirmi dört saatin 4,6 saatini elektriksiz yani karanlıkta geçirmeyle karşı karşıya kalacağız demektir. ‘Yerli kömür santrallerini kapatın’ dediğinizde dört saat karanlıkta kalma olasılığıyla yüz yüze kalırız” dedi. Dönmez ithal kömürle ilgili ise “Yerli kömürün çıkarılması, üretilmesiyle ilgili bazı zorluklardan dolayı özellikle son on yılda ithal kömüre dayalı santraller de gelişti. Burada da ülke genelinde yaklaşık 15 tane santralimiz var, 8 bin 987 megavatlık bir kurulu güç var. Bunların da toplam üretim içerisindeki payı yüzde 20. Bu santralleri kapattığımızda 4,9 saat elektriksiz kalabiliriz demektir” diye konuştu.

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HES’LERDEN GÜNLÜK 1.8 SAAT ELEKTRİK

Dönmez, hidroelektrik santrallerle ilgili ise şunları söyledi: “Şu anda Türkiye’de küçük HES dediğimiz 575 adet santralimiz var, yaklaşık 8 bin megavat kurulu güce sahip. Toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 8,5 ve baktığınızda bu küçük HES’leri kullanmayalım, kapatalım dediğinizde günde 1,8 saatlik elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalabiliriz. Barajlı büyük HES’lerimiz ise 131 adet. Toplam 22 bin megavat civarında bir kurulu gücümüz var. Bu santralleri kapattığınızda 5,3 saat karanlıkta kalırız.”

RÜZGAR SANTRALLERİ KAPANIRSA RİSK OLUR

Türkiye’de 328 adet biyokütle santrali bulunduğuna dikkat çeken Dönmez, bu santrallerin kapatıldığında yaklaşık yarım saat elektriksiz kalınacağını ifade etti. Dönmez güneş enerjisi ile ilgili olarak ise, “Güneşte santral sayımız 7 bin 347’ye ulaştı. Bunların büyük bir kısmı 1 megavat altı lisansız elektrik üretim santralleri. Buradaki payı da yüzde 3. Güneş santrallerini kapattığımızda 0,7 saatlik bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalabiliriz. Rüzgarda ise 314 santralimiz var, kurulu gücümüz 8 bin 330 megavat. Rüzgâr santrallerini kapattığımızda günde 1,7 saatlik bir karanlıkla karşı karşıya kalma riskimiz var” açıklamasında bulundu.

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İKTİDAR OLSAYDINIZ 10 LAMBANIN 8’İ SÖNECEKTİ

Bakan Dönmez, “Muhalefet partilerinin istediği politikaları uygulamış olsaydık bugün ülke karanlığa gömülmüş olacaktı ama bizim karanlığa değil, aydınlığa ihtiyacımız var. Gelecek nesillere güvenilir arz güvenliğini temin etmek gibi bir sorumluluğumuz söz konusu. Hayalci olmayın lütfen. Sürekli aydınlık diye oy veren millete biz yalancı çıkamayız. Eğer siz iktidara gelmiş olsaydınız şurada yanan 10 tane lambanın 8’i sönük olacaktı” dedi.

TOGG ÜRETİLMEDEN ALTYAPISI BİTECEK

Ulusal Enerji Verimliliği Planı’yla birlikte sera gazı salınımında 2023 yılına kadar 66 milyon ton karbondioksit azaltımı sağlanacağını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yapılacak 1 birim maliyetli yatırım ile 3 birim tasarruf etme imkanı bulunmaktadır. En az karbon salımı yapan ülkelerin başında gelen bir ülkenin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak belirtmek isterim ki çevreye karşı her zaman sorumluluğumuzun daha üzerinde hareket ediyoruz. Bu kapsamda, çevre açısından da önemli bir atılım olarak değerlendirdiğimiz yerli elektrikli otomobilimiz TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız” açıklamasında bulundu.