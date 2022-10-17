​Müteahhitlerin gözü Körfez ülkelerinde.

Dünya müteahhitlik liginde 1 yıl aranın ardından yeniden ikinci sıraya çıkaran Türk müteahhitler, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), ekonomi çevreleri ve sektör tarafından ilgiyle takip edilen İnşaat Sektörü Analizi Raporu’nun Ekim 2022 sayısını yayınladı. Raporda, Türk müteahhitlik firmaları için açık ara lider pazar olan Rusya’yla, son dönemde üstlenilen projelerin düzenli biçimde artış gösterdiği Ukrayna arasındaki savaş halinin, sektörün yurt dışı faaliyetlerinde kaybı kaçınılmaz hale getirdiğine dikkat çekildi.

IRAK VE LİBYA’DA İÇ KARIŞIKLIK

Türk müteahhitlerce 2021’de 11 milyar dolarlık yeni proje üstlenildiği Rusya pazarında bu yılın ilk 9 ayında ulaşılan proje büyüklüğünün 396 milyon dolarda kaldığı belirtilen raporda, Ukrayna ile Türkiye arasında ülkenin yeniden imar çalışmalarına yönelik temasların bir süredir devam ettiği belirtildi. TMB’nin Ukrayna ile ülkenin imarı konusunda anlaşma imzaladığı hatırlatılan raporda ayrıca, diğer önemli pazarlarından Irak ile Libya’da iç karışıklık yaşandığı belirtildi.

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LATİN AMERİKA İZLENİYOR

Bu ortamda yeniden artan siyasi ilişkiler çerçevesinde Körfez ülkelerine yönelik girişimlerin ve yeni pazar arayışının hızlandırılması ihtiyacına işaret edilen raporda şu değerlendirmeler yapıldı: “Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere Körfez ülkeleri ile artan siyasi diyalog kapsamında, sektör için önümüzdeki dönemde bu ülkelerde hayata geçirilmesi planlanan büyük yatırım projelerinden pay almak mümkün olabilecek. Sektörün yeni pazar arayışını hızlandırması ihtiyacı da ön plandadır. Sektörün bir süredir yakından takip ettiği Sahra-altı Afrika bölgesi başta olmak üzere Uzak Doğu ve Latin Amerika ülkeleri potansiyel pazarlar olarak izlenmektedir.”

9 ayda 8.7 milyar $’lık yeni iş alındı

Raporda, Türk müteahhitlerin yurt dışından aldığı işlere yer verildi. Buna göre, Türk müteahhitler, 2022 yılının ilk 9 ayında 215 projeyle 8,7 milyar dolarlık yeni iş hacmine ulaştı. Böylece inşaat sektörünün ilk kez 1972 yılında yurt dışı pazarlara açılmasından bu yana ulaştığı portföy büyüklüğü, 131 ülkede üstlenilen 11 bin 365 projeyle toplam 462,2 milyar dolar oldu. İstihdam potansiyeli açısından kritik önem taşıyan inşaat sektörünün istihdam içindeki payının yaşanan sorunlarla birlikte 2017'de yüzde 7,5, 2018'de yüzde 7, 2019'da da yüzde 5,6 oranına gerilediği ancak 2020'de yüzde 5,7'ye ve geçen yıl yüzde 6,1'e yükseldiği kaydedilen raporda, “Bununla birlikte istihdam edilen kişi sayısı 2017 yılında 2,1 milyon iken 2020 yılında 1,5 milyona inmiş, 2021 yılında ise 1,8 milyon olmuştur” denildi.

EKONOMİ Ukrayna’nın yeniden inşasına talibiz