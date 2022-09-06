Orta Vadeli Program istihdam dostu olacak: Her yıl 890 bin kişiye iş

Türkiye’nin 3 yıllık Orta Vadeli Programı (OVP) istihdam dostu olacak. 2023-2025 yıllarını kapsayan OVP’ye göre, 18 adımda uygulanacak politika ve tedbirlerle yüksek seviyeye getirilen istihdam ve iş gücüne yönelik, gelecek üç yılda stratejik adımlar atılacak. Program döneminde özellikle iş gücü piyasasına yönelik yapısal reformlarla hedeflenen büyüme oranlarına ulaşılması, artış eğiliminin sürdürülmesi öngörülüyor. Söz konusu süreçte istihdamın yıllık ortalama 890 bin kişi artırılması hedefleniyor. İş gücüne katılımdaki artışa rağmen işsizlik oranının kademeli olarak geriletilip, 2025 yılında yüzde 9,6 seviyesine çekilmesi amaçlanıyor.

NİTELİKLİ ELEMAN YETİŞTİRMEYE ÖNCELİK

Buna göre, nitelikli iş gücünün geliştirilmesi amacıyla bölgesel ve sektör odaklı eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak, mesleki eğitim programlarının dijital ve yeşil dönüşümün gereklerine cevap verecek şekilde güncellenmesi öngörülüyor. Bu kapsamda; tarım, savunma sanayisi, yapay zeka, siber güvenlik, temiz ve sürdürülebilir enerji, havacılık ve uzay teknolojileri alanlarında nitelikli iş gücü yetiştirmeye yönelik sektörle iş birliği çalışmaları gerçekleştirilecek. Eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin iş gücüne katılımını artırmaya yönelik uygulamalar hayata geçirilecek. Dijital dönüşüm, teknolojik gelişmeler ve salgın sürecinin iş mevzuatında ortaya çıkardığı ihtiyaçlara yönelik düzenlemeler yapılacak.

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Uzaktan öğrenme yöntemleri teşvik edilerek, bireylerin sertifika almalarına imkan tanınacak ve ulusal hayat boyu öğrenme izleme sistemi kurularak kalite, etkililik ve verimliliği sağlayacak programlar geliştirilecek.

LİDER VE GENÇ ARAŞTIRMACILARA DESTEK

Bilim ve teknoloji alanında lider ve genç araştırmacılar desteklenecek. Beyin göçünü önleyecek uygulamaların yanı sıra yüksek vasıflı bireylerin ülkeye geri dönüşünü sağlayacak tersine beyin göçü mekanizmaları hayata geçirilecek. Geçici iş ilişkisi kurma faaliyetini kurumsal olarak yürüten iş yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirilecek ve ilgili faaliyetler kayıt altına alınacak. Destekli İstihdam Modeli kapsamında iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verilecek.

Esnek çalışma modeli

Gençlerin iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla staj, yarı zamanlı ve esnek çalışma modelleri yaygınlaştırılacak, kariyer farkındalıklarını artıracak eğitim, program ve faaliyetlere ağırlık verilecek. İş gücü piyasası ihtiyaçlarına yönelik strateji ve programlar geliştirilecek. Norm kadro, unvan standardizasyonu, kariyer planlama, performans değerleme gibi insan kaynakları süreçleri iş analizlerine dayalı olarak yapılandırılacak. Mesleki yeterliliklerin ulusal ve uluslararası alanda geçerliliklerinin ve yeterlilik belgesine sahip çalışan sayısının artırılmasını sağlamak amacıyla mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme mevzuatı geliştirilecek.

Kadınların iş kurması daha da kolaylaşacak

Kadınların, iş kurma ve geliştirme süreçlerinin kolaylaştırılması ve desteklenmesi, karar alma mekanizmalarında ve e-ticaret platformlarında daha fazla yer almalarının teşvik edilmesiyle kadınlarda finansal okuryazarlığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek. İş ve aile yaşamını uyumlaştırmak ve iş gücüne katılımı teşvik amacıyla çocuklarla engelli ve yaşlı bireylere yönelik erişilebilir, toplum temelli gündüz bakım hizmetleri yaygınlaştırılacak. Gençlerin, kadınların ve sosyal yardım yararlanıcılarının istihdama kazandırılması amacıyla aktif iş gücü piyasası programlarından etkin yararlanmaları sağlanacak.

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