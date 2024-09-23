Oto parçasında çalkantıya son

Ticaret Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl sonundan itibaren yayımladığı tebliğle elektrikli araçların ithalatının 7 bölge 20 servis şartına bağlanmasıyla tüketicilerin korunması amaçlanırken, geçtiğimiz hafta tebliğe şarj edilebilir hibrit araçlar da dahil edilerek kapsam genişletildi. Bakanlığın kapsamı genişletmesinin altında yatan sebep ise yedek parça krizi oldu.





ÇALKANTININ ÖNÜNE GEÇTİK

Tebliğlerle tüketicilerin mağduriyetinin önüne geçilmesini hedeflediğini her tebliğin ardından vurgulayan Ticaret Bakanlığı’nın itahlat iznine hibrit araçları da dahil etmesinin sebebini Bakan Ömer Bolat açıkladı. Bakan Bolat, “Pandemi döneminden başlayarak otomotiv sektöründeki yedek parça eksiklikleri nedeniyle çok ciddi bir çalkantı vardı. Aldığımız tedbirlerle otomotiv piyasasında bunun önüne geçtik. Birinci el satışlarda da stabil bir durum son bir yıldır hamdolsun devam etmekte” açıklamasında bulundu.





ÇİNLİ MARKALAR PARÇA VE SERVİSSİZ İLERLİYORDU

Bakanlığın işaret ettiği yedek parça konusunda elektrikli araçlarda servis ve yedek parça sorunu geçtiğimiz yıl Tesla’yla zirveye çıkmıştı. Elektrikli araç ithalatında en çok markanın geldiği Çin’den gelen otomobillerde ise servis adına bir ilerleme yoktu. Getirilen araçların parça sorunları ve hizmet alamama gibi durumlarla karşı karşıya kalan tüketiciler Ticaret Bakanlığı’na şikayet üstüne şikayet yağdırmıştı. Bunun üzerine harekete geçen bakanlık düzenlemeyle yıl başından itibaren bunun önüne geçti.





PLUG-İN HİBRİT EKSİKTİ

İthalat yapan markaların elektrikli getirememesi ama bir yandan da faaliyetlerine devam etmek için çözüm olarak karşımıza çıkan plug-in hibrit (şarj edilebilir hibrit) araçlara yönelmesi bakanlığı harekete geçirdi. Neredeyse tüm içten yanmalı ve elektrikli markaların birer şarj edilebilir hibrit getirme çabası bakanlığın gözünden kaçmadı. Elektrikliler için çıkarılan tebliğin eksik kalan parçası da şarj edilebilir hibritlerle tamamlanmış oldu.





YERLİ ÜRETİCİLER KARARI DESTEKLEDİ

7 bölge 20 servis şartının genişlemesini desteklediklerini söyleyen Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, “Tebliği tüketicinin korunması, hizmet kalitesinin sağlanması, otomotiv sanayisinin rekabetçiliğinin gözetilmesi ve ekonomimiz açısından olumlu değerlendiriyoruz. Otomobil pazarında geçmişte yüzde 40’a ulaşmış olan yerli araç payının yüzde 25’e kadar gerilediği günümüzde, bu düzenleme otomobil pazarında yerli araç payının korunması açısından da olumlu etki yapacaktır” açıklamasında bulundu.











