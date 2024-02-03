Oto satışlarında en iyi başlangıç

10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 131,2, otomobil pazarı yüzde 147,1, hafif ticari araç pazarı yüzde 82,9 büyüdü. Böylelikle tarihin en iyi ocak satışına imza atılmış oldu. Pazarın yüzde 89,6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 40 bin 279 adetle yüzde 62,9 pay, B segmenti otomobiller 16 bin 862 adetle yüzde 26,3 pay aldı. Satışlarda en büyük etkenin geçen seneden kalan stokların yanı sıra engelli araçları için yükseltilen matrahlar olduğu ifade edildi.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen SUV otomobiller yüzde 52,6 payla 33 bin 705 adede ulaştı. SUV otomobilleri, yüzde 30,3 pay ve 19 bin 407 adet satışla sedan, yüzde 15,3 pay ve 9 bin 827 adet satışla hatcback otomobiller takip etti. Benzinli otomobil satışları 41 bin 212 adetle yüzde 64,4 pay, hibrit otomobil satışları 10 bin 206 adetle yüzde 16 pay, dizel otomobil satışları 8 bin 55 adetle yüzde 12,6 pay, elektrikli otomobil satışları 3 bin 973 adetle yüzde 6,2 pay ve otogazlı otomobil satışları 541 adetle yüzde 0,8 pay aldı. Ocakta 11 bin 724 adet satışla Fiat birinci olurken onu 10 bin 5 adet satışla Renault takip etti. Togg ise bin 625 adet satışla listede yer aldı.