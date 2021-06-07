​Otomotivi kur çarptı: Araç fiyatları 2021’in ilk 6 ayında yüzde 35 zamlandı

Türkiye’de otomobil ulaşılabilir olmaktan çıkıyor. İthal araçları avro kuru üzerinden Türkiye’ye getiren sıfır otomobil markalarının artan kurlarla birlikte zam yapması kaçınılmaz oluyor. Zam gelen araçlar motor hacmine ve matrahına göre vergilendirilirken, cazip olmayan taşıt kredi faizleri ile birlikte vatandaşın bütçesi araç alımına yetmiyor. Neredeyse yüzde 45’lik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) diliminde alınabilecek araç sayısı sıfırlanırken, her ay değişen fiyatlar yüzde 50 ÖTV’ye giren araç sayısını da aynı oranda azaltıyor.

LİSTE FİYATLARI YENİLENDİ

Geçtiğimiz ay artan kurla birlikte otomotiv temsilcilerinin liste fiyatlarına yüzde 5 zam yapması beklenirken, Haziran başı itibariyle listeler silbaştan yenilendi. 2021 yılında en çok satılan ilk 10 modele bakıldığında kur ve vergi yansımalarının etkisi görüldü. Türkiye’de en çok satılan ilk 10 modele bakıldığında şu şekilde yer alıyor; Fiat Egea, Toyota Corolla, Renault Megane, Renault Clio, Honda Civic, Volkswagen Passat, Dacia Duster, Fiat Egea Cross, Volkswagen Polo ve Hyundai i20. Sadece en fazla satılan bu 10 modele bakıldığında Ocak-Haziran 2021 döneminde ortalama fiyat farkının yaklaşık 37 bin lira olduğu görülüyor. Bu da ortalama yüzde 19’luk artışı ortaya koyuyor.

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KUR ARTARSA ZAMMA DEVAM

Yılbaşından bu yana artış gösteren avro kuru Ocak’ta 9 lira iken 10,50 lira baremini aştı. Otomobil ithalatını avroyla yapan Türkiye’de ise son 6 ayda sadece kurdan kaynaklı yüzde 18 artış meydana geldi. Matrahtaki fiyat farkları ÖTV ile birleşince otomotivdeki fiyat artışları en çok satan ilk 10 modelde yüzde 8,5’ten başlayarak yüzde 35,6’ya kadar çıktı. 2021 başlangıcında başlangı. fiyatı 195 bin lira olan bir araç artışın etkisiyle 232 bin liraya kadar çıktı. Otomotiv temsilcileri yaşanan fiyat artışlarının kura bağlı olduğunu söylerken, artışın devam halinde yansımanın da devam edeceğini belirtti.

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LİDER EGEA’YA YÜZDE 35 ZAM

Satışta lider 10 otomobil arasında ilk 6 ayda fiyatlar en fazla yüzde 35 artarken bazılarında ise yüzde 8’lik artış görüldü. Satışta lider Fiat Egea Ocak 2021’den bu yana yüzde 35’lik fiyat artışı yaşadı. Satışlarda listeye 5’inci sıradan giren Honda Civic de fiyat artışı yüzde 31’i buldu. Renault Megane da yüzde 21’lik artış görülürken, Fiat Egea Cross’un fiyatı lansmandan bu yana yüzde 19 arttı. Volkswagen Polo yüzde 19, Passat fiyatı ise yüzde 17 arttı. Renault Clio’nun fiyatı yüzde 16 yükselirken, Toyota Corolla ve Hyundai i20’de de yüzde 8’lik fiyat farkı oldu.

YERLİ ÜRETİMLER ZİRVEYİ BIRAKMADI

Türkiye’de ilk 5 ayda satış rekorları getiren modeller ise yerli üretim araçlar oldu. Markaların kendi içinde de aslan payını alan modeller başta Fiat Egea, Toyota Corolla, Honda Civic, Hyundai i20, Renault Megane ve Renault Clio gibi araçlar oldu. Otomobil ve hafif ticaride ilk 5 ayda satılan toplam 314 bin 882 aracın 133 bin 407’si yerli araçlardan oluştu. 32 bin 378 otomobil satan Fiat’ın 31 bin 791’i yerli üretim Egea’lar oldu. Renault’ta bu rakam otomobilde toplam 29 bin 913 satışa karşılık Megane ve Clio modelleriyle yerlide 26 bin 539’u buldu. Toyota’da ise yerli üretim otomobiller toplam satış olan 22 bin 814 adet satıştan 21 bin 974’ünü Corolla ve C-HR oluşturdu. Hyundai’de ise 11 bin 152 otomobil satışının 6 bin 624’ünü i10 ile i20 modelleri kapsadı. Bu yıl Türkiye üretimine son verecek Honda’nın ise yaptığı 11 bin 206 otomobil satışının 10 bin 20’sini yerli üretim Civic modeli oluşturdu.