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Bankalarda yeni dönem: Paladyum artık değerli madenler arasında

Bankalarda yeni dönem: Paladyum artık değerli madenler arasında

10:1828/03/2025, الجمعة
G: 28/03/2025, الجمعة
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki tebliğde değişiklik yapıldı. Buna göre bankalar altın, gümüş, platinin yanında paladyum alım-satımına da aracılık edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde değişiklik yaptı.


Kıymetli madenlerden oldu


Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki tebliğde yapılan değişiklikle bankalar altın, gümüş, platin gibi paladyum alım satımına aracılık edebilecek. Yani Paladyum, bankaların işlem yapabileceği kıymetli madenlerden biri oldu.



Yürürlüğe giren düzenlemeye göre, kıymetli madenler altın, gümüş ve platinin yanına paladyum da eklendi.


Paladyum nedir?


Parlak, gümüşi renge sahip ve doğada nadir bulunan paladyum, en değerli metaller arasında yer alıyor.


Bu kıymetli metalin büyük bölümü ABD, Güney Afrika, Rusya ve Kanada’daki madenlerden çıkarılıyor. Küresel arzının sınırlı olması, paladyum fiyatlarının emtia piyasalarında hızla dalgalanmasına yol açıyor.



Paladyum fiyatları ne kadar?


Gram fiyatı (USD):
  • Alış: $31,52
  • Satış: $31,80


Kilogram fiyatı (TRY):
  • Alış: ₺1.197.200,00
  • Satış: ₺1.210.340,00

#Paladyum
#maden
#Hazine ve Maliye Bakanlığı

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