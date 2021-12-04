Piyasa serbest bozgunculuk suçtur

Dünya koronavirüs salgınının etkilerinden kurtulmaya çalışırken, ülke ekonomileri yüksek enflasyon riskiyle kıvranıyor. Üretim, tedarik ve lojistik zincirlerinde önemli kırılmalarını yaşandığı salgın ortamında öne çıkmayı başaran Türkiye, yurt dışından gelen talepleri yetiştirmek için yeni yatırıma ihtiyaç duyuyor. Bu tarihi fırsatı kaçırmamak adına Merkez Bankası’nın üç ayda yaptığı 400 baz puanlık faiz indirimi, ticari kredilerde etkisini göstermeye başladı. İş dünyasının finansman maliyetlerini düşüren faiz indirimine üç kamu bankası kredi maliyetlerini düşürerek destek verdi. Ancak özel bankaların ağız birliği yapmışçasına faiz indirmemekte direnmesi dikkat çekiyor.

EKONOMİ Talancılar durdurulsun: Kredinin yüzde 60'ını dolar zenginleri alıyor

FAİZ DÜŞÜNCE DOLARA SALDIRDILAR

Eylül ayından önce Merkez Bankası’ndan yüzde 20,88 faizle para alan bankalar, politika faizindeki düşüşün ardından şimdi yüzde 16 faizle para alabiliyor. Dört ay öncesine göre daha düşük maliyetle paraya ulaşan özel bankaların, bu indirimi kredilere yansıtmadığı görülüyor. Bankacılığın en önemli fonksiyonu olan kaynakların ekonomiye yönlendirilmesini kısıtlayan bazı özel bankalar, piyasadan topladıkları kaynakları yatırım, üretim ve ticarete kullandırmak yerine dolar ve faize yatırması dikkat çekiyor.

PİYASA BOZUCU DAVRANIŞLAR

Dolar ve avro kitlesel bir talep oluşmasına neden olan bu durum, dövizde kara borsaya neden oldu. Piyasa bozucu davranış olarak nitelendirilebilecek kur spekülasyonu sonucu Türk Lirası’nda oluşan değer kaybı kitlesel bir mağduriyete dönüştü. Enflasyonu arttırdığı için vatandaşın alım gücünü düşüren bozguncu davranışların, ihtiyacı olmadığı halde ürün stoklamakla aynı ekonomik suç kapsamına girdiği ifade ediliyor.

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EKONOMİ Merkez Bankasından dövize bir müdahale daha

FİNANS MARKETTEKİ KARTELE KİM DUR DİYECEK?

Bazı özel bankaların, serbest piyasa şartlarında şekillenmesi gereken kredi faizlerini düşürmek yerine; karteli andıran bir toplu davranışla faizleri yüksek tutma girişimi de ülke ekonomisine büyük zarar veriyor. Türkiye’deki finans marketinde olup bitenler karşısında düzenleyici ve denetleyici kurumların neler yaptığı merak ediliyor.

Döviz lobisine en büyük ceza

ABD'de kesildi: 5.8 milyar $

Finans manipülasyonu yaptıkları için bankacılık devlerine en büyük ceza 2015’te ABD’de verildi. ABD Adalet Bakanlığı; dünyanın en büyük bankaları arasında yer alan Citicorp, JPMorgan Chase & Co., Barclays ve Royal Bank of Scotland’a toplam 5.8 milyar dolarlık ceza ödetti. Bu cezayı alan bankaların çalışanlarının sanal chat odalarında gizli konuşmalar yaptıkları ve bazı para birimlerinin alış ve satışında ortak hareket ettiklerini tespit edilmesi sonucu ilgili ceza kesilmişti.

EKONOMİ Merkez Bankası'ndan dövize müdahale açıklaması

8 yılda 11 milyar dolar ceza aldılar

Avrupa ve ABD’de piyasa bozucu davranışlarda bulunan bankalara ağır cezalar veriliyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, son yıllarda peş peşe cezalar kesti. Birliğin rekabet kurallarına aykırı davranışları affetmeyen Avrupa Birliği Komisyonu, son olarak beş bankaya önceki gün ceza kesildi. ABD ve Avrupa’daki düzenleyici kurumlar tarafından 2013 yılından bu yana döviz ve hisse senedi karteli oluşturma suçu işleyen bankalara verdiği cezaların toplamı 11 milyar doları aşıyor.

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Avrupa Birliği ve ABD affetmiyor