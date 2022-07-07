Ekonomi Piyasada beklenti 1 Avro =1 dolar
DÜNYA EKONOMİSİ

Piyasada beklenti: 1 Avro =1 dolar

Dünyada resesyon ve stagflasyon beklentileri piyasaları dalgalandırdı. Dolar endeksinin 107’yi aşmasıyla birlikte avro/dolar paritesi 1,02’nin altına inerek 2022’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Piyasalarda 1 avronun 1 dolara eşitlenebileceği yüksek sesle dillendiriliyor.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Piyasada beklenti: 1 Avro =1 dolar
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Küresel piyasalar, artan resesyon ve stagflasyon endişeleriyle alt üst oldu. Dünya genelinde makroekonomik verilerin ekonomilerin durumuna ilişkin vereceği işaretlerin piyasalarda oynaklığı daha da artırmasından endişe ediliyor. ABD'de resesyon endişeleri güçlenmeye devam ediyor. ABD tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu arasındaki fark Ocak 2021'den bu yana ilk kez 100 baz puanın altına düşerek yüzde 0,99'a geriledi.

PARİTE 1.0163’E KADAR GERİLEDİ

Artan dolar talebi sonrası dolar endeksi 107’yi aşarak 31 Ekim 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, söz konusu endişelerin dolar talebini desteklemeye devam edeceği tahmin ediliyor. Dolar endeksinin son 20 yılın en yükseğine çıkmasının ardından avro/dolar paritesi de 1,02’nin altına inerek 1.0163’ü gördü. Böylece avro/dolar paritesi 2002'den bu yana en düşük seviyesine indi. Bu gelişmenin ardından piyasalarda 1 avronun 1 dolar seviyesine inebileceği yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

RESESYON FİYATLAMASI

İç piyasada da dolar endeksindeki yükselişe paralel dolar/TL artmaya devam ediyor. Dolar dün gün içinde 17,2515 liraya, euro da 17,6917 liraya yükseldi. Daha sonra gelen satışlarla dolar günü 17,2010 liradan euro da 17,4960 liradan tamamladı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda ciddi bir resesyon fiyatlamasının yaşandığını, bu süreçte dolar karşısında bütün estrümanlarda sert düşüşlerin görüldüğünü söyledi.

GÖZLER ECB’DE OLACAK

Enflasyonla mücadelenin dünyada ciddi anlamda zorlaştığını, kuraklık ve iklim şartları ile alakalı ciddi belirsizlikler nedeniyle gıda krizinin ortaya çıktığını kaydeden Memiş, ayrıca Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle enerji krizinin hala devam ettiğini bildirdi. Tüm bu gelişmeler karşısında 1 avronun 1 dolar olabileceği noktasında piyasalarda bir beklentinin oluştuğunu ifade eden Memiş, “Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) temmuz ayı içerisinde şahin tonda bir faiz artırımı yapma olasılığı var. Bu gerçekleştiği taktirde avroda/dolar paritesinde hızlı bir toparlanma yaşanabilir” diye konuştu.

Citigroup’tan ‘petrol 70 dolara iner’ tahmini

Resesyon korkusu petrol fiyatlarında dalgalanmalara yol açtı. Önceki gün yüzde 9’un üzerinde düşüşle 100 doların altına gerileyen petrolün varil fiyatı dün yeniden yükselişe geçerek 104 doları gördü. Ancak resesyon endişesiyle petrol tekrar 100 doların altına indi. Citigroup’un küresel emtia raporuna göre petrol fiyatları 70 doların altına inebilir. Citigroup’un dün yayınlanan küresel emtia raporuna göre, emtialar zirve yaptı, ancak fiyatların bu yılın ikinci yarısında yüksek kalması gerekiyor. Aakash Doshi liderliğindeki analistler, eğer somut bir durgunluk ortaya çıkarsa, petrol fiyatlarının varil başı 70 dolar altına düşebileceğini belirtti. Banka ayrıca, önümüzdeki üç ay boyunca mısır, soya fasulyesi ve buğday için fiyat hedeflerini de düşürdü.

Petrol fiyatlarında büyük düşüş: Benzin ve motorinde yeni indirimin kapısı aralandı
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Petrol fiyatları, küresel resesyon beklentilerinin talebe zarar vereceğine yönelik endişelerle düşüş gösterdi.<br><br>Brent petrolün varili saat 22.00 itibarıyla yüzde 9,7 azalışla 102,52 dolardan işlem gördü.
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Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 8,55 düşüşle 99,16 dolardan alıcı buldu. Batı Teksas türü ham petrolün varili 11 Mayıs'tan bu yana ilk kez 100 doların altına geriledi.
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Petrol fiyatlarındaki düşüşte, başta ABD olmak üzere dünya genelinde güçlenmeye devam eden resesyon endişeleri ve enflasyona ilişkin belirsizlikler etkili olmayı sürdürdü.
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Petrol fiyatlarındaki büyük düşüş sonrası iç piyasadaki akaryakıt ürünleri için de indirim beklentisi oluştu.
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Brent petrolün varil fiyatının 104 dolar seviyesinde olduğu Mayıs ayının ilk haftasında benzinin litre fiyatı 20 lira 35 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 22 lira 04 kuruştan satılıyordu.
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Bugün itibariyle ise benzinin litre fiyatı ortalamada 25 lira 17 kuruş, motorin 26 lira 65 kuruştan satılıyor.
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Her iki tablo karşılaştırıldığında ise ortaya benzinde neredeyse 5 lira, motorinde ise 4 liraya yakın bir fiyat farkı çıkıyor. Bu da petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası indirim beklentisini güçlendiriyor.
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Benzin fiyatlarına 2 gece üst üste indirim yapılırken 2 Temmuz günü benzine 2 lira 13 kuruş ve LPG'ye ise 1 lira 75 kuruş indirim uygulanmıştı.
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28 Haziran gece yarısı itibariyle uygulanan 2,5 liralık motorin indirimin ardından 29 Haziran gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere 84 kuruş daha indirim geldi. Yeni indirimin fiyatlara yansımasıyla birlikte iki günde yapılan toplam indirim 3 lira 34 kuruş oldu.
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Petrol fiyatlarında son gelişmeler bu yönde iken Francesco Martoccia ve Ed Morse öncülüğündeki Citi analistleri bugün paylaştıkları bir notta OPEC+ üreticilerinin müdahale etmediği bir resesyon senaryosunda petrolün varil fiyatının bu sene 65 dolara, 2023 sonunda da 45 dolara gerileyeceği tahmininde bulundu.
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Bu sene Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle petrol fiyatlarının yükselişi, Merkez Bankalarının faiz artışları ve artan resesyon riski nedeniyle bankalar tahminlerini revize ediyor.
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Citi ekonomistleri ABD'de resesyon beklemiyor. Analistler \"Tarih, ancak en kötü küresel resesyonlarda petrol talebinin olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Ancak fiyatlar tüm resesyon dönemlerinde düşüyor\" ifadesini kullandı.
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Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçen hafta Başkan Joe Biden'in yorumlarına paralel olarak rekor yakıt fiyatlarını dengelemek isteyen Suudi Arabistan'ı petrol üretimini artırmaya çağırdı.
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Johnson Pazartesi günü Avam Kamarası'na verdiği demeçte, \"Suudilerin daha fazla petrol üretmeleri gerekiyor - hiç şüphe yok. Ne kadar daha fazlasını pompalayabileceği konusunda bazı sorular olabilir\" dedi.
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Geçen hafta Biden, OPEC+ ittifakına liderlik eden Suudi Arabistan'a bu ay geziye hazırlanırken Basra Körfezi'ndeki önemli üreticilerin üretimi artırmasını umduğunu söyledi.
Petrol fiyatlarında büyük düşüş: Benzin ve motorinde yeni indirimin kapısı aralandı
Petrol fiyatları, küresel resesyon beklentilerinin talebe zarar vereceğine yönelik endişelerle hızla düşüşe geçti. Brent petrol yüzde 9,7 azalışla 102,52 dolara kadar inerken yeni güne ise 104 dolar seviyesinde başladı. Petroldeki düşüş sonrası gözler ise iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Yaşanan düşüş sonrası benzin ve motorine yeni bir indirimin gelmesi bekleniyor. İşte indirim halinde olası rakamlar..

Küresel piyasalarda resesyon korkusu güçleniyor
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