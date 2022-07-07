Piyasada beklenti: 1 Avro =1 dolar

Küresel piyasalar, artan resesyon ve stagflasyon endişeleriyle alt üst oldu. Dünya genelinde makroekonomik verilerin ekonomilerin durumuna ilişkin vereceği işaretlerin piyasalarda oynaklığı daha da artırmasından endişe ediliyor. ABD'de resesyon endişeleri güçlenmeye devam ediyor. ABD tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu arasındaki fark Ocak 2021'den bu yana ilk kez 100 baz puanın altına düşerek yüzde 0,99'a geriledi.

PARİTE 1.0163’E KADAR GERİLEDİ

Artan dolar talebi sonrası dolar endeksi 107’yi aşarak 31 Ekim 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, söz konusu endişelerin dolar talebini desteklemeye devam edeceği tahmin ediliyor. Dolar endeksinin son 20 yılın en yükseğine çıkmasının ardından avro/dolar paritesi de 1,02’nin altına inerek 1.0163’ü gördü. Böylece avro/dolar paritesi 2002'den bu yana en düşük seviyesine indi. Bu gelişmenin ardından piyasalarda 1 avronun 1 dolar seviyesine inebileceği yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

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RESESYON FİYATLAMASI

İç piyasada da dolar endeksindeki yükselişe paralel dolar/TL artmaya devam ediyor. Dolar dün gün içinde 17,2515 liraya, euro da 17,6917 liraya yükseldi. Daha sonra gelen satışlarla dolar günü 17,2010 liradan euro da 17,4960 liradan tamamladı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda ciddi bir resesyon fiyatlamasının yaşandığını, bu süreçte dolar karşısında bütün estrümanlarda sert düşüşlerin görüldüğünü söyledi.

GÖZLER ECB’DE OLACAK

Enflasyonla mücadelenin dünyada ciddi anlamda zorlaştığını, kuraklık ve iklim şartları ile alakalı ciddi belirsizlikler nedeniyle gıda krizinin ortaya çıktığını kaydeden Memiş, ayrıca Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle enerji krizinin hala devam ettiğini bildirdi. Tüm bu gelişmeler karşısında 1 avronun 1 dolar olabileceği noktasında piyasalarda bir beklentinin oluştuğunu ifade eden Memiş, “Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) temmuz ayı içerisinde şahin tonda bir faiz artırımı yapma olasılığı var. Bu gerçekleştiği taktirde avroda/dolar paritesinde hızlı bir toparlanma yaşanabilir” diye konuştu.

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Citigroup’tan ‘petrol 70 dolara iner’ tahmini

Resesyon korkusu petrol fiyatlarında dalgalanmalara yol açtı. Önceki gün yüzde 9’un üzerinde düşüşle 100 doların altına gerileyen petrolün varil fiyatı dün yeniden yükselişe geçerek 104 doları gördü. Ancak resesyon endişesiyle petrol tekrar 100 doların altına indi. Citigroup’un küresel emtia raporuna göre petrol fiyatları 70 doların altına inebilir. Citigroup’un dün yayınlanan küresel emtia raporuna göre, emtialar zirve yaptı, ancak fiyatların bu yılın ikinci yarısında yüksek kalması gerekiyor. Aakash Doshi liderliğindeki analistler, eğer somut bir durgunluk ortaya çıkarsa, petrol fiyatlarının varil başı 70 dolar altına düşebileceğini belirtti. Banka ayrıca, önümüzdeki üç ay boyunca mısır, soya fasulyesi ve buğday için fiyat hedeflerini de düşürdü.

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