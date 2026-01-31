Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Polyestere 5 yıl daha damping freni

Polyestere 5 yıl daha damping freni

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0031/01/2026, Cumartesi
G: 31/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Uzak Doğu kaynaklı polyester elyaf ithalatına damping freni devam edecek. Ticaret Bakanlığı, Hindistan, Çin Tayvanı ve Tayland menşeli polyester elyaf ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlerin kaldırılması halinde zararın süreceği tespitiyle uygulamanın 5 yıl daha devamına karar verdi. Nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda önlemlerin kaldırılması halinde damping ve zararın süreceği tespit edildi. Önlemler, navlun bedeli üzerinden yüzde 3,20 ile yüzde 12 arasında değişen oranlarda uygulanacak.



#Polyester
#Tekstil
#ekonomi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En pahalı telefon numarası olarak rekor kırdı! 871 bin dolara satın alındı