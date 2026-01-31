Polyestere 5 yıl daha damping freni

Uzak Doğu kaynaklı polyester elyaf ithalatına damping freni devam edecek. Ticaret Bakanlığı, Hindistan, Çin Tayvanı ve Tayland menşeli polyester elyaf ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlerin kaldırılması halinde zararın süreceği tespitiyle uygulamanın 5 yıl daha devamına karar verdi. Nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda önlemlerin kaldırılması halinde damping ve zararın süreceği tespit edildi. Önlemler, navlun bedeli üzerinden yüzde 3,20 ile yüzde 12 arasında değişen oranlarda uygulanacak.