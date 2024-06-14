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Ekonomi

PTT’den Kırgızistan’a e-ticaret atağı

Türk ürünlerini e-ticaret yoluyla dünyanın pek çok ülkesine ulaştıran PTT iştiraki PTTEM, Kırgızistan’la iş birliğine imza attı. Anlaşma sayesinde Türk ürünleri, bir tıkla Kırgızistan’a ve çevre ülkelere hızlı bir şekilde gidecek. Ayrıca ortak bir ödeme sisteminin de kurulması öngörülüyor.

Mehmet Güney
04:00 - 14/06/2024 Cuma
Güncelleme: 06:37 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

E-ticareti ihracatla destekleyen PTT iştiraki PTTEM, Kırgızistan’la önemli bir iş birliğine gitti. PTT iştiraki PTTEM, Kırgız Posta İdaresi ve Kırgızistan’ın en büyük ikinci bankası Eldik Bank, e-ticaret anlaşmasını PTTEM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Kırgız Posta İdaresi Genel Müdürü Marat Cherikchiev, Eldik Bank Yönetim Kurulu Başkanı Nogaev Ulanbek Melisovich imzaladı. Anlaşma İstanbul Sirkeci'deki tarihi PTT binasında gerçekleşti.


ORTA ASYA PAZARINA AÇILACAK

Türkiye ve Kırgızistan arasında e-ticaret, e-ihracat lojistiği ve teknoloji alanında iş birliği yapılacak. Türk ürünleriyle Kırgız ürünlerinin yerel, bölgesel ve global tüketicilere ulaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, PTTEM’in gerçekleştirdiği e-ticaret, e-ihracat ve e-ihracat lojistik sadakat çözümleri platformları ve teknolojileri kullanılacak. Önce altyapı kurulacak ardından ise Türk ve Kırgız ürünlerinin yanı sıra bölge ülkelerinin ürünleri karşılıklı olarak hem yerel pazarlarda hem de bölgesel ve global pazarlarda tüketiciler ile buluşturulacak.


LOJİSTİK ALANINDA ORTAKLIK

Bu kapsamda Türkiye, Kırgızistan ve bölge ülkelerde tedarik toplama, elleçleme, sipariş karşılama, gümrükleme, dağıtım, iade lojistik dâhil uçtan uca e-ticaret ve e-ihracat lojistik hizmetleri sunulacak. Diğer yandan Türkiye, Kırgızistan ve bölge ülkelerde e-ticaret ödeme tahsilat ve sadakat programları hizmetleri sunulmaya başlanacak ve çoklu dilde 7/24 hizmet veren müşteri hizmetleri servisleri sunulacak.


HEDEF: E-İHRACATI BÜYÜTMEK

Anlaşmaya ilişkin bilgi veren PTTEM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Türkiye’nin ve Kırgızistan’ın yerel e-ticaret pazarlarının gelişimine katkı sunacağını kaydetti. Yerli üreticilerin ürünlerini dünya pazarları ile buluşturduklarını ifade eden Çevikoğlu, “Türk Cumhuriyetlerinde kuracağımız altyapı ve sunacağımız teknolojiler ile de e-ticaret pazarının büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.


#Ekonomi
#PTT
#Kırgızistan
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