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Ekonomi Putinin vanaları kapatmasının ardından AB ülkeleri harekete geçiyor İki ülkeye destek verilecek
DÜNYA EKONOMİSİ

Putin'in vanaları kapatmasının ardından AB ülkeleri harekete geçiyor: İki ülkeye destek verilecek

Rusya'nın doğal gaz akışını kestiği Polonya ve Bulgaristan için Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler harekete geçiyor. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, gaz akışı kesilen üye ülkelere destek verileceğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Putinin vanaları kapatmasının ardından AB ülkeleri harekete geçiyor: Polonya ve Bulgaristana destek verilecek
AB Konseyi Başkanı Charles Michel

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından Rus enerji şirketi Gazprom'un bazı AB üyesi ülkelere doğal gaz akışını kesmesi hakkında paylaşımda bulundu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ile temas halinde olduğunu belirten Michel, Gazprom'un iki ülkeye doğal gaz arzını kesme kararının Rusya'nın bir başka "tek taraflı ve saldırgan" hareketi olduğunu söyledi.

Michel, "Rusya'dan enerji ithalatını aşamalı olarak durdurarak birlik içinde kalıp birbirimizi destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da, "AB'ye şantaj yapılamaz. Putin'den korkmuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya, Bulgaristan ve diğer hedef alınacak ülkelere destek vereceklerine dikkati çeken Metsola, "AP, Kremlin tarafından kontrol edilen enerji kaynaklarına acilen ambargo uygulanması çağrısında bulunuyor." dedi.

Metsola, Avrupa'nın otokratlara bağımlılığının tamamen kesilmesi gerektiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu.

Putin'in 31 Mart'ta imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren yeni sisteme göre, Rus gazı alan ülkelerin, Gazprombank'tan hesap açmaları, ödemeleri bu bankaya yapmalarının ardından söz konusu fonlar Moskova Borsasında rubleye çevrilecek.

Putin, kararnameyi imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, dost olmayan ülkeler yeni sistemi kabul etmezse gaz sözleşmelerinin durdurulacağını söylemişti.

Rus enerji şirketi Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıklamıştı.

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