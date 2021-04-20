Ramazanda gıda satışı %20 artıyor

Müslüman ülkelerde, Ramazan ayı ve devamındaki bayram periyodu, hızlı tüketim ürünlerinin üreticileri ve perakendecileri için satış fırsatları oluşturuyor. NielsenIQ’nun araştırmasına göre, 2020 yılında ülkemizde hızlı tüketim ürünlerinin satışı, Ramazan ayında diğer dönemlere kıyasla yüzde 20 oranında arttı. Malezya’da bu oran yüzde 15, Endonezya’da yüzde 30, Suudi Arabistan’da yüzde 11 ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise yüzde 6 olarak gerçekleşti.

Didem Şekerel Erdoğan

TÜKETİM HIZLANIYOR

NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, “ 2021 Ramazan, pandemi etkisinde geçirdiğimiz ikinci Ramazan dönemi olacak. Bu yılın geçtiğimiz yıla göre daha iyi olacağı konusunda iyimseriz” dedi.

EKONOMİ Ramazan alışverişi internetten

HAZIR GIDAYA İLGİ

Yapılan araştırmada şu bilgilere yer verildi: “Dikkatli harcama yaptığını söyleyen tüketiciler, toplumun yüzde 99’unu oluşturmakta. Alışverişçilerin yüzde 50’si bu dönemde Ramazan’a özel mağaza ziyareti gerçekleştiriyor ve Ramazan’ın öncesindeki hafta itibarıyla tüketiciler bu ay için alışveriş yapmaya başlıyor. Ramazanda özellikle öne çıkan kategoriler ise gazlı içecekler (2020 Ramazan döneminde, Ramazan dışı döneme göre yüzde 150 satış artışı), kuru meyveler (yüzde 153), çay (yüzde 114), hazır yemek (yüzde 70) şeklinde sıralanıyor."

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