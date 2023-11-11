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Ekonomi

Resmi Gazete’de yayımlandı: Azerbaycan Kahramanmaraş’ta konut ve okul inşa edecek

Türkiye ve Azerbaycan arasında, Kahramanmaraş’ta konut, ilköğretim okulu, anaokulu ve kültür merkezi yapımı konusunda iş birliği anlaşması imzalandı. Söz konusu anlaşma, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
07:45 - 11/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

25 Eylül tarihinde Nahçıvan’da imzalanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında, Kahramanmaraş’ta konut, ilköğretim okulu, anaokulu ve kültür merkezi yapımı ile ilgili iş birliği anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı.


Anlaşmayı, Türkiye Cumhuriyeti adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Azerbaycan Cumhuriyeti adına ise Şehir Planlama ve Mimari Devlet Komitesi Başkanı Anar Guliyev imzaladı. Karara göre; anlaşma, 10 yıl süreyle yürürlükte kalacak ve bu sürenin bitiminden 6 ay önce taraflarca feshedilmediği takdirde, aynı şartlarla 5 yıl daha uzatılacak.


Anlaşmanın, depremden etkilenen Kahramanmaraş’ın konut ihtiyacını karşılamayı ve bölgenin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi.







#Kahramanmaraş
#Azerbaycan
#Konut
21 dakika önce
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