Routes World’ün 2023'teki ev sahibi İstanbul

Bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı, 2023’te Routes World’e ev sahipliği yapacak. Dünya havacılık sektörünün en prestijli etkinliği olan Routes World sayesinde,global havacılık sektöründen 4 bine yakın üst düzey yöneticinin İstanbul’u ziyaret etmesi bekleniyor.

TÜRKİYE’NİN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK

Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim, “Türkiye, TGA aracılığıyla 140 ülkede tanıtım faaliyeti gösteriyor. Yine TGA, 2021 yılında aralarında yabancı basın mensupları, influencerlar, kanaat önderleri ve seyahat acentalarının da olduğu toplam 3 bin 770 kişiyi Türkiye’de ağırladı. Bu sayede sosyal medyada 1.1 milyar erişim elde edildi” dedi.

TURİZM İÇİN ÖNEMLİ

Türk Hava Yolları Genel Müdürü (CEO) Bilal Ekşi, “Routes World 2023 etkinliği, ana üssümüz İstanbul’un eşsiz coğrafi konumu ve sahip olduğu önemli potansiyel ile dünya turizminde daha fazla öne çıkmasına katma değer sağlayacak” diye konuştu. Etkinliğin ev sahibi olarak seçilmenin hem İGA İstanbul Havalimanı hem de Türk havacılığı için gurur verici olduğunu söyleyen İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu ise, “Routes World 2023 etkinliğinde, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına yakışır bir ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. İstanbul’un tarihini, kültürünü ve yabancı turistlerin odak noktası olma potansiyelini gözler önüne serecek önemli bir buluşma. İGA İstanbul Havalimanı’nın küresel aktarma merkezi olma konumunu güçlendirmek ve ülkemizin bu büyük potansiyelini göstermek için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.