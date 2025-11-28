RUA AlHaram AlMakki Şirketi Cityscape Global 2025’i altı stratejik mutabakat zaptıyla tamamladı

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’na (PIF) bağlı ana geliştirici ve Cityscape Global 2025’in kurucu ortağı olan RUA AlHaram AlMakki Şirketi, Mekke’de hayata geçirilen Kral Selman Kapısı projesine yönelik uluslararası yatırım ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla altı stratejik Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladığını duyurdu. Anlaşmalar, Suudi Arabistan, Endonezya, Malezya, Brunei ve Amerika Birleşik Devletleri’nden önde gelen kurumlarla gerçekleştirildi.
Şirket, Mekke’nin kalbinde konumlanan Kral Selman Gate projesini dünya Müslümanlarını bir araya getirecek dönüştürücü bir destinasyon olarak konumlandırırken, Cityscape Global’de dört gün boyunca sergilenen etkileyici standı binlerce ziyaretçiden yoğun ilgi gördü. Mekke’nin mirasını vurgulayan görsel sunumlar etkinlik boyunca dikkat çekti.
Altı stratejik anlaşma
RUA AlHaram AlMakki Şirketi, 17–20 Ekim 2025 tarihlerinde Riyad’da düzenlenen Cityscape Global kapsamında şu iş birliklerini resmileştirdi:
Kral Selman Gate projesinde yeni aşama
Anlaşmalar, Mescid-i Haram’ın hemen yakınında geliştirilen ve şehrin kültürel mirası ile modern şehir yaşamını bir araya getiren Kral Selman Gate projesi için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Projenin, Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 hedeflerini desteklemesi ve Mekke’nin küresel çekim merkezi olarak konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.
RUA AlHaram AlMakki Şirketi, projenin bir sonraki geliştirme aşamasına geçerken küresel ölçekte yatırımcılar ve paydaşlarla yeni iş birlikleri oluşturmaya devam edeceğini açıkladı.