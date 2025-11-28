RUA AlHaram AlMakki Şirketi Cityscape Global 2025’i altı stratejik mutabakat zaptıyla tamamladı

Şirket, Mekke’nin kalbinde konumlanan Kral Selman Gate projesini dünya Müslümanlarını bir araya getirecek dönüştürücü bir destinasyon olarak konumlandırırken, Cityscape Global’de dört gün boyunca sergilenen etkileyici standı binlerce ziyaretçiden yoğun ilgi gördü. Mekke’nin mirasını vurgulayan görsel sunumlar etkinlik boyunca dikkat çekti.

Stratejik iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere yapılan anlaşma ile RUA AlHaram AlMakki, Forbes Global Properties’e katılan dünyadaki ilk gayrimenkul geliştiricisi oldu. Bu iş birliği, şirketin küresel görünürlüğünü artırmayı ve ultra yüksek gelir gruplarına erişimini güçlendirmeyi hedefliyor.

Anlaşmalar, Mescid-i Haram’ın hemen yakınında geliştirilen ve şehrin kültürel mirası ile modern şehir yaşamını bir araya getiren Kral Selman Gate projesi için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Projenin, Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 hedeflerini desteklemesi ve Mekke’nin küresel çekim merkezi olarak konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.