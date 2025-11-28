Yeni Şafak
RUA AlHaram AlMakki Şirketi Cityscape Global 2025’i altı stratejik mutabakat zaptıyla tamamladı

18:0028/11/2025, Cuma
Mekke’nin mirasını vurgulayan görsel sunumlar etkinlik boyunca dikkat çekti.
Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’na (PIF) bağlı ana geliştirici ve Cityscape Global 2025’in kurucu ortağı olan RUA AlHaram AlMakki Şirketi, Mekke’de hayata geçirilen Kral Selman Kapısı projesine yönelik uluslararası yatırım ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla altı stratejik Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladığını duyurdu. Anlaşmalar, Suudi Arabistan, Endonezya, Malezya, Brunei ve Amerika Birleşik Devletleri’nden önde gelen kurumlarla gerçekleştirildi.

Şirket, Mekke’nin kalbinde konumlanan Kral Selman Gate projesini dünya Müslümanlarını bir araya getirecek dönüştürücü bir destinasyon olarak konumlandırırken, Cityscape Global’de dört gün boyunca sergilenen etkileyici standı binlerce ziyaretçiden yoğun ilgi gördü. Mekke’nin mirasını vurgulayan görsel sunumlar etkinlik boyunca dikkat çekti.

Altı stratejik anlaşma

RUA AlHaram AlMakki Şirketi, 17–20 Ekim 2025 tarihlerinde Riyad’da düzenlenen Cityscape Global kapsamında şu iş birliklerini resmileştirdi:

Osool (Suudi Arabistan):
Kral Selman Kapısı projesine yönelik yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla bir Mutabakat Zaptı imzaladı.
Badan Pengelola Keuangan Haji – BPKH (Endonezya):
Biri projedeki stratejik yatırım fırsatları, diğeri ise şirketin gelecek geliştirmelerinde yer alacak kentsel yeme-içme bileşenlerindeki potansiyel iş birliklerini kapsayan iki ayrı MoU imzaladı.
Malaysian Resources Corporation Berhad – MRCB (Malezya):
Kral Selman Kapısı projesindeki ortak girişim fırsatlarını değerlendirmek üzere bir Ortak Girişim MoU’su üzerinde anlaştı.
Tabung Amanah Islam Brunei – TAIB (Brunei):
Mekke’deki şirket parsellerinden birinde yatırım fırsatlarının incelenmesi için Genel Yatırım MoU’su imzaladı.
Forbes Global Properties (ABD):
Stratejik iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere yapılan anlaşma ile RUA AlHaram AlMakki, Forbes Global Properties’e katılan dünyadaki ilk gayrimenkul geliştiricisi oldu. Bu iş birliği, şirketin küresel görünürlüğünü artırmayı ve ultra yüksek gelir gruplarına erişimini güçlendirmeyi hedefliyor.

Kral Selman Gate projesinde yeni aşama

Anlaşmalar, Mescid-i Haram’ın hemen yakınında geliştirilen ve şehrin kültürel mirası ile modern şehir yaşamını bir araya getiren Kral Selman Gate projesi için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Projenin, Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 hedeflerini desteklemesi ve Mekke’nin küresel çekim merkezi olarak konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

RUA AlHaram AlMakki Şirketi, projenin bir sonraki geliştirme aşamasına geçerken küresel ölçekte yatırımcılar ve paydaşlarla yeni iş birlikleri oluşturmaya devam edeceğini açıkladı.

