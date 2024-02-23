Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de: İşte alım yapılacak meslekler ve kadro sayıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre beş bakanlıkta çok sayıda atama gerçekleştirilirken iki bakanlıkta ise görevden almalar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı kararıyla Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, TCDD Genel Müdürlüğüne Veysi Kurt, Sinema Genel Müdürlüğüne Birol Güven, MASAK Başkanlığına ise Hasan Kaymak atandı