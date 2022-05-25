Ekonomi Sanayinin liderleri geleceğe yatırım yaptı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayinin liderleri geleceğe yatırım yaptı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) hazırladığı “Sanayinin Liderleri” araştırmasının sonuçları açıklandı. Buna göre, 2021’de bir önceki yıla göre, 4 bin farklı üründen 2 bin 463’ünde, yani yüzde 62’sinde üretim kapasitesinde artışa gidildi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Sanayinin liderleri geleceğe yatırım yaptı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sağda), Sanayinin Liderleri Programı Tanıtım Toplantısı’na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a hediye verdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’un Sanayi Veritabanı verileri esas alınarak yaptığı “Sanayinin Liderleri” araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırma; 90 binden fazla üreticinin 4 bin farklı ürününe dair üretim kapasiteleri incelenerek yapıldı. 2020 ve 2021 verileri kıyaslanarak üretim kapasitesi artan ürünler ve sektörler belirlendi. Araştırmaya göre; geçen yıl 2020’ye göre, 4 bin üründen 2 bin 463’ünde, yani yüzde 62’sinde üretim kapasitesi arttı.

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Üretim kapasitesi artan ürün sayısı en çok olan sektörler makine ve ekipman imalatı, kimyasal ürün imalatı ve gıda ürünleri imalatı oldu.

  • Bin 809 ürünün her birinde sahip olduğu üretim kapasitesiyle lider konumunda bulunan İstanbul; tekstil, hazır giyim, deri, kimya, plastik, bilgisayar başta olmak üzere birçok sektörde birinci oldu. İstanbul’u 1028 ürünle İzmir, 772 ürünle de Kocaeli takip etti. İzmir gıda, tütün ve rafine edilmiş petrol sektörlerinde, Kocaeli ise ana metal sanayi ve motorlu kara taşıtlarının imalatında birinci sırada yer aldı. Bu illeri sırasıyla Ankara, Bursa ve Konya takip etti. Araştırmanın tüm verilerine “sanayi.tobb.org.tr” adresinden ulaşmak mümkün.

Araştırmanı sonuçlarını değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin son 20 yıllık dönemde, sanayi ve teknolojide büyük ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

TEK GAYEMİZ NİTELİKLİ İŞ VE YATIRIM ORTAMI

Bu ilerlemenin kamu-özel sektör iş birliğiyle başarıldığını dile getiren Varank, AK Parti hükümetleri döneminde altyapı, üstyapı, teknoloji ve insana yapılan yatırımlarla Türkiye’yi bugünlere hazırladıklarını ifade etti. Varank, “Tek gayemiz sanayicilerimize, iş dünyasına daha nitelikli bir iş ve yatırım ortamı sunmak ve bu başarıları daha da artırmak. Siz yeter ki işinize odaklanıp üretin, istihdam sağlayın, ihracat yapın. Bu noktada biz tüm imkanlarımızla hizmetinizdeyiz” dedi.

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