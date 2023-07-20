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Ekonomi

Savunma uçuşa geçti

İhracatta ağırlığı her geçen gün artan savunma sanayii, Erdoğan'ın Körfez turu ile yeni bir ivme yakaladı. Baykar, MKE, Aselsan ve Otokar gibi şirketlerin anlaşmalarıyla sektörün, 6 milyar dolarlık 2023 hedefine yıl bitmeden ulaşması bekleniyor. Geçen yıl 4,4 milyar dolar olan savunma sanayii ihracatı, bu yılın ilk 6 ayında 2,3 milyar dolara ulaştı.

Canberk Doğan
04:00 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bayraktar TİHA satışı anlaşması, Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı oldu.

Bayraktar TİHA satışı anlaşması, Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Körfez turu ile ihracatta yeni bir ivme yakalayan savunma sanayii son bir haftada önemli iş birliklerine imza attı. Baykar Akıncı TİHA için Suudi Arabistan’la el sıkışırken daha önce Aselsan da yurt dışına 123 milyon dolarlık bir ihracat yaptı. Otokar’ın ise Kazakistan da yüklü bir anlaşma yapması bekleniyor. MKE ise ilk altı ayda 400 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Son anlaşma ve bağlantılarla savunma sanayiinin bu yılki 6 milyar dolarlık hedefi kolaylıkla aşacağı hesap ediliyor.

ORTAK ÜRETİM SIRADA

Kazakistan'ın, 4 milyar doların üzerinde bir bütçe ile Türk askeri kara platformları üreticisi Otokar'dan 800 adetin üzerinde zırhlı muharebe aracı tedarik etmeyi planladığı konuşuluyor. Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzalandı. Bayraktar AKINCI TİHA’lar, Suudi Arabistan’ın hava ve deniz kuvvetlerinde görev üstlenecek.

TEMMUZDA YANSIYACAK

Yapılan anlaşmayla birlikte gelecek süreçte iki ülkenin "yüksek teknoloji geliştirme yeteneğini ileriye taşımak için teknoloji transferi ve ortak üretim" konusunda da iş birliği sağlanacak. Savunma sanayii firmalarının bu hafta yaptığı ihracatlar temmuz ayının raporlarına yansıması bekleniyor. Bu yılki ihracat hedefi 6 milyar dolar olan savunma sanayi, ilk 5 aylık dönemde 2 milyar dolarlık satış yaptı.

MİLLİ ÜRÜNLER KAPIŞ KAPIŞ

Geçen yılın tamamında 34 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştiren MKE 2023’ün ilk 6 ayında 400 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. ASELSAN tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildiride ise adı açıklanmayan uluslararası bir müşteriye 123 milyon 500 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirileceği açıklandı. Bu bağlamda teslimatların tarihi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.



#Savunma Sanayii
#Bayraktar TİHA
#ASELSAN
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