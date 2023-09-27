Savunmadaki ambargoya yanıt yerli sistem oldu: Helikopterler milli gemilere yerli teknoloji yardımıyla inecek

Helikopterlerin inişi için yerli teknoloji kullanılacak
Kanada'dan tedarik edilirken kısıtlama getirilen Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi için Türk savunma sanayisi bünyesinde başarılı bir yerlileştirme çalışması yürütüldü.
Türk savunma sanayisi ürünlerindeki yurt dışı bağımlılığını en aza indirmek için yürütülen çabaların birinden daha önemli kazanımlar elde edildi.
Altınay Savunma Teknolojileri ve STM tarafından ağustos ayı içinde "İlk Çalıştırmaya Hazırlık Testleri" gerçekleştirildi. Bu testler kapsamında sistem gemi üzerinde ilk kez çalıştırıldı ve tüm fonksiyonlar detaylı bir şekilde doğrulandı.
Helikopterler emin ellerde
Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi, helikopterlerin gemiye güvenle inmesini, sabitlenmesini ve hangara çekilmesini sağlayacak donanımlara sahip bulunuyor.
Kamera ve helikoptere monte edilmiş lazer sistemi gibi alt bileşenlerden yararlanılan sistemde, görüntü işleme ile helikopterin konumu hesaplanıyor. Hesaplanan bu veriler çabuk yakalama aracı vasıtasıyla helikopterin doğru bir açıda tutulmasını sağlıyor. Helikopter iniş yaparken çabuk yakalama aracı pençesi ani bir hareketle helikopteri yakalıyor. Tüm bu işlemler sırasında iniş alanında personel bulunmasına gerek kalmıyor. Tek personel kontrol noktasından süreci yürütebiliyor.