Savunmanın yeni ürünleri IDEF’e hazır

ARPAN 155
Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-2023’te Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) 15 adet temel ürününü sergileyecek.
HGK-84 İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
Bu ürünlerden özellikle HGK-84 Güdüm Kiti, IDEF’te ASFAT standında ilk kez bir fuarda sergilenecek. TÜBİTAK SAGE’nin geliştirilmesi, kalifikasyonu ve sertifikasyonundan sorumlu olduğu proje kapsamında, SAGE tarafından yerli ve millî olarak geliştirilen KÂŞİF küresel konumlandırma sistemi, ATLAS ataletsel ölçüm birimi ve karıştırmaya dayanıklı anten (CRPA) bileşenlerini içermesi bakımından son teknolojinin bir yansıması olarak kabul ediliyor.
Türkiye’nin Mavi Vatan’daki hak ve menfaatlerinin korunmasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na verilecek 3 bin tonluk Denizaltı Havuzu, Açık Deniz Karakol Gemisi, konsept Tasarım Firkateyn AS-3600, İ Sınıfı Fırkateyn ürünleri sergilenecek. Yurt içi sularda asayiş ve emniyetin sağlanması ve muhafaza edilmesini sağlayan ASBOT-KN35 Asayiş ve Emniyet Botu da ASFAT’ın IDEF’te yer alacak deniz araçlarından birisi olacak.
ARPAN 155 OBÜSÜ FUARDA TANITILACAK
Hava prolerinde ise HGK-82 Hassas Güdüm Kiti, Onur Tapası Seti, A-400M Retrofit Projesi, yangınlarla mücadele ve müdahalede yetkinliğini gösteren Yangın Söndürme Kiti gibi stratejik öneme sahip ürünlerin tanıtımı ve gösterimi yapılacak. Kara Projelerinde MEMATT’ın yanı sıra ARPAN-155 Taktik Tekerlekli Araca Monteli Obüs ürünü ASFAT’ın öne çıkaracağı ürünlerinden biri olacak.