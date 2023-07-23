Savunmanın yeni ürünleri IDEF’e hazır

Bu ürünlerden özellikle HGK-84 Güdüm Kiti, IDEF’te ASFAT standında ilk kez bir fuarda sergilenecek. TÜBİTAK SAGE’nin geliştirilmesi, kalifikasyonu ve sertifikasyonundan sorumlu olduğu proje kapsamında, SAGE tarafından yerli ve millî olarak geliştirilen KÂŞİF küresel konumlandırma sistemi, ATLAS ataletsel ölçüm birimi ve karıştırmaya dayanıklı anten (CRPA) bileşenlerini içermesi bakımından son teknolojinin bir yansıması olarak kabul ediliyor.