Schengen vizesine fahiş fiyat eleştirisi

04:0030/05/2026, Cumartesi
Firuz Bağlıkaya.
Türkiye’den Schengen vizesi almak isteyenlere fahiş fiyatla randevu satılıyor. Bu durumu eleştiren TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Randevular 300, 500, hatta acil durumlarda 1000 avroya kadar çıkan fiyatlarla satılıyor. Bu duruma bir 'Dur' denilmeli" çağrısı yaptı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Schengen vize başvurularında mevcut uygulamalar nedeniyle Türk vatandaşlarının henüz vize başvurusuna dahi imkan bulamadan sistemin dışında kaldığını, sınırlı sayıda açılan randevuların ise bot hesaplar aracılığıyla bloke edildiğini belirtti.

12 MİLYON VİZE BAŞVURUSU YAPILDI

TÜRSAB'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2025 yılına ilişkin Schengen vize istatistiklerini yayınladı. Buna göre, Schengen bölgesi ülkelerine yönelik vize başvuru sayısı 11 milyon 934 bin 106'ya ulaşırken, vize ret oranı yüzde 14,8 olarak gerçekleşti. Türkiye, 1 milyon 268 bin 376 ile Çin'den sonra en çok Schengen vizesi başvurusu yapan ikinci ülke olurken, ret oranı yüzde 14,6 seviyesinde gerçekleşti.

İTALYA’YA SEYAHAT YÜZDE 32 GERİLEDİ

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2025'te Türkiye'den Schengen bölgesine yönelik vize randevularında yüzde 8 oranında artış kaydedildiğini ancak bu yükselişe rağmen seyahat acentelerinin yoğun tur programları düzenlediği İtalya ve Fransa gibi ülkelere yapılan vize başvuru sayılarında gerileme yaşandığını aktardı. AB Komisyonu'nun 2025'te İtalya'ya vize başvurusu yapabilen vatandaşların sayısının bir önceki yıla göre yüzde 32,3 azaldığı verisine dikkati çeken Bağlıkaya, Fransa'ya başvuru sayısının da yüzde 6'ya yakın gerilediğini anlattı.

Bağlıkaya, vize kotalarının artırılması gerekirken düştüğünü ifade ederek, randevu nedeniyle yaşanan sıkıntıların birçok farklı sorunu da beraberinde getirdiğini belirtti.

RANDEVULARI BOTLAR ALIYOR

TÜRSAB Başkanı, “Bu düşüşler vatandaşlarımızın vize randevusu bulamadığının en açık göstergesi. Mevcut uygulamalar nedeniyle vatandaşlarımız henüz vize başvurusuna dahi imkan bulamadan sistemin dışında kalıyorlar. Sınırlı sayıda ve zamansız şekilde açılan randevular da botlar aracılığıyla bloke ediliyor. Gece yarısı, bayram sabahı, pazar günü randevular açılıyor. Sonrasında bu randevular 300, 500, hatta acil durumlarda bin avroya kadar çıkan fiyatlarla satılıyor. Bu duruma bir 'Dur' denilmeli" açıklamasını yaptı.




