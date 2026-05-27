En güvenilir arabaların listesi belli oldu! 380 bin araç içinde zirvede ipi göğüsledi

2026’nın en güvenilir otomobil markası yapılan kapsamlı araştırmayla belli oldu. Yaklaşık 380 bin aracın verilerinin incelendiği çalışmada, kullanıcı deneyimleri ve arıza oranları dikkate alınarak hazırlanan liste, yeni araç almayı planlayanlar için önemli bir rehber sunuyor.
Otomobil almayı düşünenler için kritik liste açıklandı. 2026 yılına yönelik yapılan güvenilirlik araştırmasında yüz binlerce aracın verisi analiz edilirken, en sorunsuz ve dayanıklı markalar sıralandı.
Araçlarda yaşanan teknik sorunlar ve geri çağırmalar, sürücülerin marka tercihlerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapılan kapsamlı analizler sonucunda 2026 yılında en güvenilir otomobil markaları belli oldu. Consumer Reports, üyelerinden topladığı yıllık güvenilirlik verilerini baz alarak otomobil, kamyonet ve SUV segmentleri için marka bazlı güvenilirlik puanlarını açıkladı.
EN GÜVENİLİR ARABALAR BELLİ OLDU
18- Mercedes-Benz
Puan: 41
17- Cadillac
Puan: 41
16- Chevrolet
Puan: 42
15- Volkswagen
Puan: 42
14- Volvo
Puan: 42
13- Mazda
Puan: 43
12- Audi
Puan: 44
11- Hyundai
Puan: 48
10- Ford
Puan: 48
9- Kia
Puan: 49
8- Tesla
Puan: 50
7- Buick
Puan: 51
6- Acura
Puan: 54
5- Nissan
Puan: 57
4- BMW
Puan: 58
3- Honda
Puan: 59
2- Lexus
Puan: 60
1- Toyota
Puan: 66