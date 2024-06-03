Sedan Passat’ın gidişi talebi patlattı: Lüks sınıftan Superb’ye göç

Skoda’nın D segmentinde yer alan amiral gemisi modeli Superb, dördüncü nesli ile Türkiye’de yollara çıkıyor. Önceki nesilde olduğu gibi Sedan ve Combi versiyonlarına sahip Superb, lansmana özel olarak sunulan 1 milyon 950 bin liradan başlayan fiyatlarla müşterilere sunuluyor.

TANITIMI YAPILMADAN YÜZDE 30’UNA SİPARİŞ

Yeni modelin basın lansmanında değerlendirmeler yapan Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Superb’in segmentindeki önemine değinerek, “Skoda, 2001 yılından bu yana D segmentinde dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Bu aydan itibaren yeni nesil Superb modellerini yollarda görmeye başlayacağız. 45 bin adetlik satış hedefimiz içerisinde yeni Superb’de ikinci yarı için önemli bir rol oynayacak. Geçen yıl bu segmentte ilk sıradaydık ve şimdi yeni neslin gelmesiyle birlikte hedefimiz yine bu sınıfta birinci olmak. Bu yıl için Superb modelinden tedarik süreçlerine bağlı olarak 12-15 bin adet aralığında bir satış performansı elde etmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar sadece ön talep ile 5 binin üzerinde başvuru aldık ve bu rakam giderek artıyor. Bu rakam yılın geri kalanında sunacağımız araçların yaklaşık yüzde 30’unu temsil ediyor” şeklinde konuştu.

SUPERB MÜŞTERİSİNİN YÜZDE 25’İ PREMİUMDAN

Segmentinin en önemli oyuncularından biri olarak öne çıkan Superb’in müşteri profili hakkında da konuşan Başar, “Superb müşterilerimizin dörtte birinin, yani yüzde 25’inin daha üst sınıflardan geldiğinin altını çizmeliyim. Müşterilerimizin geri kalanının önemli bir bölümü ise zaten öncesinde Superb kullanan müşteriler ve onlar tekrar alımlarını yapıyorlar. Bir kısım ise diğer markalardan Skoda’ya geçiş yapanlara ait. Büyümek için önemli bir fırsat yakaladık. İlk 5 içinde olmak ve büyük bir marka olma hedefimizden vazgeçmediğimizi çok açık yüreklilikle söylüyorum. Çünkü şu an toplam binek pazarının yüzde yüzde 92’sini temsil eden, ürün çeşitliliği olarak en geniş markadan söz ediyoruz“ açıklamasında bulundu.

ELEKTRİKLİ SKODA’YA HAZIRLIK YAPIYORUZ

Elektrikli Skoda modelleri için hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Zafer Başar sözlerini şöyle sürdürdü: “Skoda 2026 yılına kadar dört tamamen yeni elektrikli araç ve Enyaq ailesinden iki yenilenmiş model sunmaya hazırlanıyor. Skoda Enyaq modelimizi ise, Türk müşterileri ile 2025 yılında buluşturmayı planlanıyoruz. Menzil ve şarj süresi kaygılarını en aza indirmek adına, bayilerimizi çok daha maliyetli olmasına rağmen çok daha etkin olacağını düşündüğümüz DC şarjlar ile donattık. Ayrıca kapımızı sadece Skoda müşterilerine değil bütün markaların müşterilerine açıyoruz. Dolayısıyla bütün showroomlarımız birer deneyim merkezine dönüştüreceğiz.”

YENİ SUPERB’NİN İŞLEVSELLİĞİ DAHA DA ARTTI

Yeni Skoda Superb, Elite, Premium, Prestige ve L&K Crystal olmak üzere dört donanım seviyesiyle Türkiye’de satışa sunuldu. Superb, her neslinde olduğu gibi konfor, teknoloji ve pratiklik konusunda da öncü rol oynuyor. Superb Sedan 4,912 mm uzunluğa, 1,849 mm genişliğe, 1,481 mm yüksekliğe ve 2,837 mm dingil mesafesine sahip. Geniş yaşam alanıyla araç içerisindeki herkes için ferahlık sağlayan Superb Sedan, aynı zamanda 645 litrelik bagaj hacmiyle de tüm ihtiyaçların ötesine geçiyor. Yeni Superb Sedan’ın bagaj hacmi zaten iddialı olan önceki nesle göre 20 litre artırıldı. Superb Sedan 150 PS güç/250 Nm tork üreten 1,5 litrelik TSI mHEV hafif hibrit teknolojisine sahip motorun yanı sıra 265 PS güç/400 Nm tork üreten 2,0 litrelik TSI benzinli motorla veya 193 PS/400 Nm’lik 2,0 TDI dizel motorla tercih edilebiliyor. Superb Sedan’da yer alan 2,0 litrelik motorlar,

4 çeker sürüşle kombine ediliyor ve her koşulda yüksek performans elde ediliyor. 1,5 litrelik TSI mHEV hafif hibrit modelin yakıt tüketimi, 100 kilometrede yalnızca 5,3-5,6 litre olurken Superb’in 265 PS’lik en güçlü versiyonu, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 5.6 saniyede tamamlıyor.







