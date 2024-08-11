Şırnak’a 230 bin dönüm sera

Şırnak Silopi’de atıl tarım arazileri ekonomiye kazandırılıyor. İl sınırları içerisinde bulunan ve atıl durumda kalmış yaklaşık 230 bin dönüm tarım arazisinin bir kısmı taşlardan arındırılarak tarımsal üretim alanı haline getirilecek. Çalışma ile Türkiye’nin ihracatı artarken nakliye giderleri azalacak. Şırnak’taki çiftçilerin büyük bir bölümü son 15 yıl içerisinde il, ilçe merkezleri ve diğer şehirlere göç etti. Göç veren iller sıralamasında en üst sıralarda yer alan Şırnak’ta, valilik öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanan Şırnak Sera Organize Tarım Bölgesi projesi ile tersine göçün başlatılması hedefleniyor. Bölgede işsizliği azaltacak proje ile ilk etapta yüzde 75’i kadın olmak üzere bin kişiye istihdam sağlanacak.

PROJE NAKLİYE GİDERİNİ AZALTACAK

Proje ile diğer illerden alınıp Şırnak üzerinden ihraç edilen sebze-meyve doğrudan Şırnak’tan dış pazarlara gönderilecek. Geçtiğimiz yıl diğer illerden alınarak Şırnak üzerinden ihraç edilen sebze ve meyvelerin değeri 695 milyon dolar değerindeydi. Sera Organize Tarım Bölgesi'nin, üretime geçtikten sonra Irak ve Türkiye’nin sınır komşusu olduğu diğer ülkelere yönelik nakliye giderlerini azaltıp, ihracat gelirinde artış sağlaması bekleniyor. Bölgenin Habur, Üzümlü, Derecik ve Esendere Sınır Kapısı’na yakın olması, üreticilerin uluslararası pazarlara hızlı erişimlerini sağlayacak.

ÖNCE HAZİNE SONRA ŞAHIS ARAZİLERİ

Şırnak genelinde 230 bin dönüm tarıma kazandırılabilecek taşlık alan bulunuyor. Proje ile ilk etapta 75 bin dönüm alan taşlardan temizlenecek. İlk yıl itibarıyla 4 bin dönüm arazi tarıma kazandırılacak. Atıl durumdaki taşlık alanların ilk belirlemelere göre yüzde 20’si Hazine arazisi. Kalan yüzde 80’i ise şahsi arazi. Bu arazilerde maliyetin yüzde 75’i devlet tarafından karşılanacak. Bu alanlardaki üretime yüzde 75 oranında maliyet desteği verilecek.

Taşlar köy yollarına serilecek

Şırnak Sera Organize Tarım Bölgesi projesiyle arazilerden çıkarılan taş malzeme, mucur hale getirilerek il içerisindeki köy ve yayla yollarına serilecek. Kullanılan bu malzemenin il özel idaresine toplam 561 milyon TL fayda sağlayacağı öngörülüyor. Kurulması planlanan Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin Habur Gümrük Kapısı’na mesafesi 11 kilometre olacak. İhraç edilecek ürünün kısa mesafeden Irak pazarına sunulması ile hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edilecek.

IRAK’A DOĞRUDAN ERİŞİM

Taşların temizlenmesinin ardından örtü altı tesisler kurulacak. Üretilen ürünlerin işlenip paketlenebileceği işleme tesisleri yapılacak ve yakın hinterlanttaki Irak pazarına bu ürünler ihraç edilecek. Sera alanında domates, salatalık, patlıcan ve biber tarımı yapılacak. Ayrıca verimsiz olan alanlara da güneş enerji panelleri kurulacak. Proje ile aynı bölgede açık arazide üretilen miktarın en az 3-4 katı kadar verim artışı olacağı öngörülüyor. Proje alanından, örtü altında sezonluk 24 bin 500 ton, açık alanda sezonluk 15 bin 500 ton ürün alınması hedefleniyor. Bu hedefin gerçekleştirilmesi durumunda açık ve örtü altı yetiştiricilikte 1 milyar 554 milyon 500 bin TL’lik bir gelir oluşturulmuş olacak. Ürünlerin katma değerli hale getirilmesi ile bu miktarların artacağı bekleniyor. Söz konusu projenin tamamlanmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarımsal üretiminde ve buna bağlı ihracatında artış yaşanacak.







