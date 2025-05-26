Solmaz Münih'teki dev buluşmaya sürprizlerle gidiyor

Barlın fuara neden katıldıklarını şöyle anlattı: "Küresel ticaretin ve tedarik zincirinin tamamen kabuk değiştirdiği bu günlerde, uluslararası lojistik; taşımacılığın ötesine geçerek stratejik bir güç haline gelmiştir. Tedarik zincirlerinin sınır ötesi entegrasyonu, şirketlerin global pazarlarda daha hızlı, esnek ve rekabetçi olmasını zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda, lojistik çözümlerinin dijitalleşmesi, gümrük süreçlerinin optimize edilmesi ve uluslararası iş birliklerinin artırılması, başarıya ulaşmanın temel yapı taşlarını oluşturuyor. Lojistik firmaları için bu dönüşüme ayak uydurmak değil, yön vermek artık kaçınılmaz bir gereklilik. Biz de Solmaz olarak entegre lojistik çözümlerimizi 47 senelik deneyimimiz, teknolojik ve yenilikçi yaklaşımlarımızla müşterilerimizin, süreçlerinde anı yakalamaları ve verimlilikle güçlenmeleri için sunuyoruz."