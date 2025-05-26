Solmaz Münih'teki dev buluşmaya sürprizlerle gidiyor

Türk şirketler 2 yılda bir düzenlenen Münih'teki Uluslararası Transport Lojistik Fuarı'nda gövde gösterisine hazırlanıyor. Entegre lojistik hizmetler sunan Solmaz'ın Yönetim Direktörü Billur Barlın fuarın bu yıl da verimli geçmesini beklediklerini söyledi.
Türkiye’nin entegre lojistik çözümler sunan öncü şirketi Solmaz'ın Yönetim Direktörü Billur Barlın fuarın bu yıl da verimli geçmesini beklediklerini söyledi.
Entegre çözümler
Barlın fuara neden katıldıklarını şöyle anlattı: "Küresel ticaretin ve tedarik zincirinin tamamen kabuk değiştirdiği bu günlerde, uluslararası lojistik; taşımacılığın ötesine geçerek stratejik bir güç haline gelmiştir. Tedarik zincirlerinin sınır ötesi entegrasyonu, şirketlerin global pazarlarda daha hızlı, esnek ve rekabetçi olmasını zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda, lojistik çözümlerinin dijitalleşmesi, gümrük süreçlerinin optimize edilmesi ve uluslararası iş birliklerinin artırılması, başarıya ulaşmanın temel yapı taşlarını oluşturuyor. Lojistik firmaları için bu dönüşüme ayak uydurmak değil, yön vermek artık kaçınılmaz bir gereklilik. Biz de Solmaz olarak entegre lojistik çözümlerimizi 47 senelik deneyimimiz, teknolojik ve yenilikçi yaklaşımlarımızla müşterilerimizin, süreçlerinde anı yakalamaları ve verimlilikle güçlenmeleri için sunuyoruz."
Barlın fuarla ilgili "Transport Logistic 2025, Solmaz’ın küresel pazardaki konumunu güçlendirmesi ve yeni iş birlikleri geliştirmesi açısından bir fırsat. Yeni ürün ve geliştirmelerimizi de ilk defa bu fuarda tanıtacağız." dedi.
Geniş portföy sunacak
Barlın'ın verdiği bilgiye göre 2 Haziran - 5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek fuarda Solmaz; Salon A4'te 139 numaralı stantta yerini alarak, katılımcılara entegre lojistik hizmetlerinin yanı sıra, dijitalleşme odaklı inovasyon çalışmalarını ve sürdürülebilir lojistik uygulamalarını da içeren kapsamlı bir portföy sunacak.
45 yılı aşkın tecrübe
Solmaz 47 yıllık deneyimiyle tedarik zinciri süreçlerinin her aşamasında müşterilerine katma değerli hizmetler sunarken, inovasyon ve teknoloji alanında verimlilik, şeffaflık, doğru ve hızlı veri aktarımı odaklı yürüttüğü çalışmalarla da sektöre yön veriyor.
Solmaz Genius ile ilk yapay zeka projesine imza atan şirket, Solmaz Smart çatısı altında ise dijital platformlar, akıllı takip sistemleri ve müşteri deneyimi çözümleri geliştiriyor.