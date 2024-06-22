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Ekonomi

Son 16 yılda 3,2 milyon kayıt dışı çalışan tespiti

Çalışma hayatında kayıt dışı istihdamın önlenmesine ilişkin tedbirler artırılıyor. 2008'den bu yanı yapılan denetimlerde tespit edilen 3,2 milyon kayıt dışı çalışan için 7,5 milyar TL para işlem uygulandı.

Mehmet Güney
04:00 - 22/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:30 - 22/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Ekim 2008 - Mayıs 2024 arasında kalan dönemde yapılan denetimlerde kayıt dışı çalışan ve tescilsiz iş yeri sayısına ilişkin çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.


7,5 MİLYAR LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Söz konusu denetimlerde 3 milyon 252 bin 403 kişinin kayıt dışı çalıştığı tespit edildi. Aynı dönemde tescilsiz iş yeri sayısı ise 337 bin 935 olarak belirlendi. Sigortasız işçi çalıştırılan iş yeri ve işverenlerine yaklaşık bu dönem içinde 7,5 milyar TL para cezası uygulanırken, kayıt dışı çalıştırılan döneme ilişkin de 830 milyon TL prim tahakkuk ettirildi.

SGK’nın uygulamalarıyla kayıt dışı istihdam oranı, 2023 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla yüzde 25.42’ye düştü. 2023 yılında, prime esas kazanç seviyesinin yüzde 20 ve üzerinde azaldığı belirlenen sigortalılara yönelik bilgilendirme amacıyla SMS gönderimi devam etti. Bu kapsamda, toplamda 181 bin 494 kişiye bilgilendirme mesajı gönderildi.


#Ekonomi
#çalışan
#kayıt dışı
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