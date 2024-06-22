Son 16 yılda 3,2 milyon kayıt dışı çalışan tespiti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Ekim 2008 - Mayıs 2024 arasında kalan dönemde yapılan denetimlerde kayıt dışı çalışan ve tescilsiz iş yeri sayısına ilişkin çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.

Söz konusu denetimlerde 3 milyon 252 bin 403 kişinin kayıt dışı çalıştığı tespit edildi. Aynı dönemde tescilsiz iş yeri sayısı ise 337 bin 935 olarak belirlendi. Sigortasız işçi çalıştırılan iş yeri ve işverenlerine yaklaşık bu dönem içinde 7,5 milyar TL para cezası uygulanırken, kayıt dışı çalıştırılan döneme ilişkin de 830 milyon TL prim tahakkuk ettirildi.