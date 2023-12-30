Üç büyükşehirde metro seferleri 1 Ocak'ta ücretsiz olacak
2024 yılının ilk gününe ilişkin toplu taşıma araçlarına yönelik dikkat çeken bir karar alındı.
1 Ocak'ta ücretsiz olacak toplu taşıma araçları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Alınan karara göre üç büyükşehirde metro seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre,
1 Ocak'ta Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.
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1 saat önce