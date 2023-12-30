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Ekonomi

1 Ocak'ta ücretsiz olacak: Toplu taşıma araçlarına yönelik üç büyükşehir için dikkat çeken karar

Yeni yıla sayılı günler kala resmi tatil olan 1 Ocak için de sürpriz bir karar geldi. 2024'ün ilk gününde ücretsiz olacak toplu taşıma araçları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararına göre 1 Ocak'ta ücretsiz hizmet vermesi planlanan metrolar şu şekilde..

Kenan Biter
Kenan Biter
07:46 - 30/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 07:49 - 30/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Üç büyükşehirde metro seferleri 1 Ocak'ta ücretsiz olacak
Üç büyükşehirde metro seferleri 1 Ocak'ta ücretsiz olacak

2024 yılının ilk gününe ilişkin toplu taşıma araçlarına yönelik dikkat çeken bir karar alındı.


1 Ocak'ta ücretsiz olacak toplu taşıma araçları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Alınan karara göre üç büyükşehirde metro seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.


Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre,

1 Ocak'ta Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.




#Toplu taşıma
#Marmaray
#Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu
#Toplu taşıma araçları
#İZBAN
#Başkentray
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