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Benzin ve motorine indirim beklentisi

Haziran başında 124 dolara kadar çıkan Brent Petrol, 109 dolara kadar gerilerken, iç piyasada dövize yönelik atılan adımlarla da dolar kuru 17,32 TL seviyelerinden 16,20 seviyelerine kadar çekildi. Hem petrolde hem de dolardaki düşüş sonrası benzin ve motorininin pompa fiyatına indirim beklentisi oluştu. Peki, benzin ve motorin litre fiyatı için indirim gelecek mi? İşte akaryakıt fiyatları için son dakika gelişmesi ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SON DAKİKA! Benzin ve motorine indirim beklentisi: Güncel benzin motorin LPG fiyatları 27 Haziran 2022
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Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan iki unsur petrol ve dolar kurunda hareketli günler yaşanıyor. Petrolde resesyon endişelerinin yanında şimdi de Rusya'ya yönelik yeni yaptırım planı etkisini hissettiriyor. ABD ham petrolü yeni haftanın ilk işlemlerinde dalgalı bir seyir izlerken, 108 doların hemen altında işlem gördü. Son 1 haftada brent petrolün varil fiyatı dolar bazında yüzde 9,2, TL bazında ise yüzde 8,9 düştü.

İç piyasada döviz kurlarına yönelik atılan adımlarla beraber dolar kuru 17,32 seviyelerinden yeni haftaya 16,20 TL seviyelerinden başladı.

22 Haziran Çarşamba günü benzin fiyatına yapılan 25 kuruşluk indirimin ardından gözler motorin fiyatlarına çevrildi. Milyonlarca vatandaşta indirim beklentisi oluştu.


İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin litre fiyatı 27 Haziran 2022 bugün ne kadar?

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatları: 27,26 TL
Ankara benzin fiyatları: 27,38 TL
İzmir benzin fiyatları: 27,38 TL

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

İstanbul motorin fiyatları: 30,00 TL
Ankara motorin fiyatları: 30,04 TL
İzmir motorin fiyatları: 30,09 TL

GÜNCEL LPG FİYATLARI

İstanbul LPG fiyatları: 11,97 TL
Ankara LPG fiyatları: 12,09 TL
İzmir LPG fiyatları: 12,29 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Benzin ve motorine zam geliyor
EKONOMİ
Benzin ve motorine zam geliyor

Benzin ve motorine indirim
EKONOMİ
Benzin ve motorine indirim

Benzine zam geliyor: Benzin ve motorin fiyatları
ÖZGÜN
Benzine zam geliyor: Benzin ve motorin fiyatları

İstanbul müzakereleri sonrası petrol fiyatları düşmüştü: Benzin ve motorinde 2 liraya yakın indirim beklentisi
FOTOĞRAF 17
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​Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 34'üncü gün geride kalırken, iki ülkenin diplomatik temsilcileri bugün İstanbul'da bir araya geldi. İstanbul'daki kritik zirvenin ardından haftalardır yükselen brent petrolün fiyatı yeniden 105 dolar seviyesinin altına geriledi.
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Geçtiğimiz haftalarda 134 dolar seviyesini görerek yakın tarihin rekorunu kıran petrol fiyatı, geride kalan gün 122 dolar seviyesinden işlem gördü.
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Çin'de görülen vakalar nedeniyle ülkenin en büyük kenti Şangay'da karantina uygulanmasına karar verilmiş ve bu nedenle de petrol fiyatları dibi görmüştü.<br>
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AKARYAKITTA İNDİRİM BEKLENTİSİ<br><br>Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Türkiye'de motorin ve benzinin litre fiyatına indirim geleceği öne sürüldü.
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Piyasa kaynakları, motorine bugün gelen 1.55 liralık indirimin ardından perşembe gününden (31 Mart) yeni indirimlerin geleceğini belirtti.
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Buna göre; perşembeden itibaren geçerli olmak üzere benzine yaklaşık 2.25 mazota ise 1.95 liralık daha indirim gelmesi bekleniyor.
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EPGİS NEDEN İNDİRİMLERİ AÇIKLAMIYOR?<br><br>Akaryakıt fiyatlarında manipülasyon yaptığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), yasal süreç nedeniyle fiyat duyurusu faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu.
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Sendika, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle brent petrol fiyatlarında yaşanan yükselişlerin ardından benzin ve motorin fiyatlarına gelen zamları kamuoyuna yanlış servis ettiği iddiasıyla EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın hedefi haline gelmişti.
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Yaşanan düşüşler sonrası ise herhangi bir açıklama yapmayan sendika, 'benzin ve motorin fiyatlarında düşüş yaşanacağına dair haberleri vermiyorlar' eleştirilerine maruz kalmıştı.
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PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?<br><br>Fiyatlardaki düşüşte, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da yapılan toplantısının \"yapıcı\" geçtiğine ilişkin haber akışı etkili oldu.
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Görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı. Rusya-Ukrayna görüşmelerindeki bu olumlu gelişme fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.
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Öte yandan, Çin'de artan Kovid-19 vakaları karşısında hükümetin kapanma tedbirini devreye almasıyla dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden olan ülkede talebin düşeceğine yönelik endişeler de fiyatları baskılayan başka bir unsur oldu.
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Çin'in en büyük kenti Şangay'da iki aşama halinde beşer gün karantina uygulanmasına karar verilmişti. Kapanma tedbirlerinin başka bölgelere de genişletileceği beklentileri fiyatları daha da baskılıyor.<br><br>
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PİYASALAR OPEC TOPLANTISINA ODAKLANDI<br><br>Öte yandan, piyasalar, perşembe günü gerçekleştirilecek 27'inci Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'na odaklandı.
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OPEC+ grubunun arz daralmasına karşın hızlı reaksiyon veremeyeceği ve mevcut üretim politikasına devam edeceği öngörülüyor.<br><br>
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Grup, petrol açığını kapatmak ve fiyatları düşürmek için küresel pazara daha fazla ham petrol pompalama yönündeki ana tüketici ülkelerin çağrılarına rağmen, bunlara olumlu yanıt vermiyor.
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İstanbul müzakereleri sonrası petrol fiyatları düşmüştü: Benzin ve motorinde 2 liraya yakın indirim beklentisi
Benzin ve motorinde indirim son dakika... İstanbul'da düzenlenen Ukrayna-Rusya arasındaki müzakere görüşmelerinden, kısmi ateşkes kararları çıktı. Rusya'nın Kiev dahil birkaç şehirdeki kuşatmayı askıya alacağını açıklamasının ardından petrol fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Geçtiğimiz gün 122 dolar seviyelerini test eden brent petrolün varil fiyatı bugün 104 dolar seviyelerine kadar düştü. Söz konusu gelişme sonrası Türkiye'de de benzin ve motorinin litre fiyatına indirim geleceği öne sürüldü. Peki benzin ve motorinin litre fiyatı kaç TL? Benzinin fiyatı düşecek mi? İşte detaylar...


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