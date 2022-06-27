Benzin ve motorine indirim beklentisi

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan iki unsur petrol ve dolar kurunda hareketli günler yaşanıyor. Petrolde resesyon endişelerinin yanında şimdi de Rusya'ya yönelik yeni yaptırım planı etkisini hissettiriyor. ABD ham petrolü yeni haftanın ilk işlemlerinde dalgalı bir seyir izlerken, 108 doların hemen altında işlem gördü. Son 1 haftada brent petrolün varil fiyatı dolar bazında yüzde 9,2, TL bazında ise yüzde 8,9 düştü.

İç piyasada döviz kurlarına yönelik atılan adımlarla beraber dolar kuru 17,32 seviyelerinden yeni haftaya 16,20 TL seviyelerinden başladı.

22 Haziran Çarşamba günü benzin fiyatına yapılan 25 kuruşluk indirimin ardından gözler motorin fiyatlarına çevrildi. Milyonlarca vatandaşta indirim beklentisi oluştu.

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İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin litre fiyatı 27 Haziran 2022 bugün ne kadar?

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatları: 27,26 TL

Ankara benzin fiyatları: 27,38 TL

İzmir benzin fiyatları: 27,38 TL

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

İstanbul motorin fiyatları: 30,00 TL

Ankara motorin fiyatları: 30,04 TL

İzmir motorin fiyatları: 30,09 TL

GÜNCEL LPG FİYATLARI

İstanbul LPG fiyatları: 11,97 TL

Ankara LPG fiyatları: 12,09 TL

İzmir LPG fiyatları: 12,29 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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EKONOMİ Benzin ve motorine zam geliyor

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