Stellantis ticaride zirvenin peşinde

Dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis’in ticari alandaki temsilcisi Stellantis Pro One, yeni nesil modellerini dünya basınının beğenisine sundu. Almanya Rüsselsheim’daki “Hafif Ticari Araç Kullanıcılarına Referans” etkinliğinde Citroen, Fiat Professional, Opel, Vauxhall ve Peugeot markalarından oluşan 12 araçlık yeni Stellantis Pro One hafif ticari araç serisini kullandık.

TİCARİDE 420 KİLOMETRE ELEKTRİKLİ MENZİL VAR

Uluslararası basın etkinliğinde; Yeni Citroën Berlingo Van, Jumpy, Jumper; yeni Fiat Professional Doblo, Scudo, Ducato; yeni Opel ve Vauxhall Combo, Vivaro, Movano; yeni Peugeot Partner, Expert, Boxer modelleri test edildi. 420 kilometreye varan menzilleriyle dikkat çeken yeni nesil hafif ticari araçlar yenilenen kokpit, 10 inçlik yeni bilgi-eğlence sistemi, seviye 2 otonom sürüş, 21 adede kadar Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi (ADAS), yüzde 100 bağlantı standardı ve yenilikçi e-PTO (elektrikli PTO) çözümü ile öne çıktı.

BAĞLANTIDAN 5 MİLYAR AVRO GELİR HEDEFLİYOR

2023 yılının sonundan itibaren yeni hafif ticari araçların tamamı bağlantılı hale gelirken, tüm araçlarda 2026 yılından itibaren kablosuz güncellemeler yapılabilecek. Bu, Dare Forward 2030 stratejik planındaki yedi büyüyen işletmeden biri olarak 5 milyar avro bağlantılı hizmetler gelir sağlama hedefini mümkün kılacak.

1 SAATTEN AZ SÜREDE TAM ŞARJ OLABİLİYOR

Yeni kompakt hafif ticariler 2. nesil tam elektrikli güç-aktarma sistemleriyle 340 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor ve sınıfının en iyi değerine ulaşıyor. Yeni orta boy elektrikli hafif ticariler 50 veya 75 kWsa batarya ile 350 kilometreye kadar menzil sunuyor. Büyük hacimli hafif ticari araçlar ise 110 kWsa batarya ile 420 kilometreye kadar menzile ve sınıfının en iyi değerine sahip. Ayrıca 150 kW hızlı şarj ile büyük hacimli hafif ticariler bir saatten kısa sürede 0’dan yüzde 80’e şarj olabiliyor.

5 DAKİKALIK HİDROJENLE 500 KİLOMETRE GİDİLİYOR

İyileştirmeler aynı zamanda Stellantis'in sıfır emisyonlu hidrojen yakıt hücresi tahrik teknolojisindeki liderliğini de ileriye taşıyor. Orta boy hafif ticari araçlarda yer alacak ve 2024’ün ortasında piyasaya sürülecek olan 2. nesil hidrojen yakıt hücresi, Stellantis'e özel bir orta seviye güç sistemine sahip. Bu sistem 400 kilometreye kadar menzil ile bu segmentte rekor bir değer sağlıyor. Hidrojende şu an 5 dakikalık dolumla 500 kilometre yol alınabiliyor.

AVRUPA’DA YÜZDE 40 PAZAR PAYIMIZ VAR

Toplantının ardından sorularımızı cevaplayan Stellantis Hafif Ticari Araçlar İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Xavier Peugeot, ticari araçlarda erken elektrikli atılımının kendilerine büyük pazar payı kazandırdığını söyledi. Peugeot, “Elektrikli pazarın gelişimine cevaben, 2021’in sonunda K9 ürün ailesi, daha sonra K0 orta segment ve X250 büyük van modellerimizin elektrikli versiyonlarının üretimine başlamıştık. Bu erken atılım bize Avrupa’da elektrikli ticari araç pazarında yüzde 40 pazar payı başarısı olarak geri döndü. Elektrikli araç çözümlerimize tamamlayıcı olarak 2 hidrojen yakıtlı ürün daha geliştirdik. Bunun haricinde bir de “e-Retrofit” adını verdiğimiz, içten yanmalı motorun elektrikli motorla değiştirildiği çözümü ürettik. Pazarın erken aşamasında hazır bulunurluk elektrikli pazarda olduğu gibi liderliği getirdi” dedi.







