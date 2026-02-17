Yeni Şafak
TBF ile Türkiye Sigorta’dan güçlü iş birliği

TBF ile Türkiye Sigorta'dan güçlü iş birliği

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:00 17/02/2026, Salı
G: 17/02/2026, Salı
Konuşmaların ardından Hidayet Türkoğlu, Taha Çakmak'a üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Erkek Basketbol Takımı formasını hediye etti.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Sigorta ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde dün gerçekleştirilen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ve milli basketbolcular Gökşen Fitik ile Erkan Yılmaz katıldı.


İHTİYAÇ HALİNDE OYUNDA OLACAĞIZ

Çakmak, milli formayı taşımanın büyük bir gurur ve aynı zamanda önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz yıl kadın ve erkek basketbol millî takımlarımızın ana sponsorluğunu üstlenmiştik. Bu yıl ise iş birliğimizi bir adım ileri taşıyarak sponsorluk sözleşmemizde desteğimizi sürdürüyor ve millî formada sırtta yer almanın gururunu yaşıyoruz. Biz, artık sponsorluğu geçtik. Basketbol Gelişim Merkezi'nin Avrupa'da bir örneği yok. Bu bir vizyon meselesi. Her yere sponsor olabilirsiniz ama konu milli takımsa gerisi teferruattır. Basketbol Süper Ligi'nde isim sponsorluğumuz devam ediyor. Milli takımın bize ne zaman ihtiyacı olursa, biz orada bulunacağız" ifadelerini kullandı.


ORTAKLIK YENİ AŞAMAYA GEÇTİ

Hidayet Türkoğlu ise, “Türkiye Sigorta ile sürdürdüğümüz bu iş birliği, bir sponsorluk ilişkisinin çok ötesinde; Türk basketbolunun bugününü güçlendiren ve geleceğini birlikte inşa etmeyi hedefleyen güçlü bir ortaklığı temsil ediyor. Türkiye Sigorta’yla yol arkadaşlığımız Basketbol Süper Ligi isim sponsorluğu ile başladı. Geçtiğimiz yıl milli takımlarımıza verdikleri destekle birlikte bu iş birliği yeni bir aşamaya geçti. Bu güçlü ortaklığın Türk basketboluna uzun yıllar boyunca değer katmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.



