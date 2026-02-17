TBF ile Türkiye Sigorta’dan güçlü iş birliği

Çakmak, milli formayı taşımanın büyük bir gurur ve aynı zamanda önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz yıl kadın ve erkek basketbol millî takımlarımızın ana sponsorluğunu üstlenmiştik. Bu yıl ise iş birliğimizi bir adım ileri taşıyarak sponsorluk sözleşmemizde desteğimizi sürdürüyor ve millî formada sırtta yer almanın gururunu yaşıyoruz. Biz, artık sponsorluğu geçtik. Basketbol Gelişim Merkezi'nin Avrupa'da bir örneği yok. Bu bir vizyon meselesi. Her yere sponsor olabilirsiniz ama konu milli takımsa gerisi teferruattır. Basketbol Süper Ligi'nde isim sponsorluğumuz devam ediyor. Milli takımın bize ne zaman ihtiyacı olursa, biz orada bulunacağız" ifadelerini kullandı.