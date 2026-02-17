THY'den ramazan ayına özel uçak içi ikramlar

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, uçuş süresi ve kabin sınıfına göre planlanan bu ikramlar, ramazan ayının ruhunu yansıtan seçkin sunumlarla Türk mutfağının köklü lezzet geleneğini yansıtacak.

Türk mutfağının zengin lezzet mirasından ilham alınarak hazırlanan ikramlar, ramazanın paylaşma ve bereket ruhunu binlerce metre yüksekte de hissettirecek. Güllaç, ekmek kadayıfı ve fıstıklı kadayıf gibi ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlıları, THY yolcularına sunulacak.