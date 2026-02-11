Yeni Şafak
THY'de yolcu memnuniyeti yüzde 86'a yükseldi

10:1911/02/2026, Çarşamba
DHA
Türk Hava Yolları'na genel memnuniyet oranı yükseldi.
Türk Hava Yolları'na genel memnuniyet oranı yükseldi.

Türk Hava Yolları (THY), uçak içinde yapılan yolcu anket sonuçlarına göre genel memnuniyet oranının yüzde 86'ya yükseldiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi,
"2025'te uçak içi ekranlarda 1 milyon 200 bin misafirimiz ile anket yaptık. Görüşlerini aldık. 2024 yılına göre memnuniyet oranları; ikram 79'dan 82'ye, kabin ekibi 88'den 90'a, genel memnuniyet 82'den 86'ya çıktı. Memnuniyetiniz ile yükseliyoruz"
dedi.
