Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
THY'den vizesiz Avrupa seyahatlerine indirim fırsatı: Son gün 19 Şubat

THY'den vizesiz Avrupa seyahatlerine indirim fırsatı: Son gün 19 Şubat

12:279/02/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
THY'den vizesiz Avrupa seyahatleri için özel bilet kampanyası
THY'den vizesiz Avrupa seyahatleri için özel bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), vizesiz seyahat edilebilen Avrupa ülkelerine yönelik avantajlı bilet kampanyasını başlattı.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 19 Şubat'a kadar biletlerini satın almaları gerekiyor.

Yolcular, aldıkları biletlerle 24 Mart-25 Haziran'da gidiş-dönüş olarak Üsküp ve Priştine'ye 109, Moldova, Saraybosna ile Tiran’a 129, Podgorica ve Tivat’a 159, Belgrad’a 189 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Kampanya kapsamındaki biletler THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasında satın alınabilecek.

Biletlere ilişkin ayrıntılı bilgi
"www.turkishairlines.com"
internet adresinden veya
"444 0 849"
numaralı çağrı merkezi ile satış ofislerinden alınabiliyor.



#THY
#bilet kampanyası
#Avrupa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 9 ŞUBAT 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi