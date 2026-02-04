THY’den açıklama: Katmandu-İstanbul uçağımız emniyetli şekilde inmiştir

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Üstün, "TK727 sefer sayılı Katmandu–İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağımızda, kalkış sonrası sağ motora ilişkin bir teknik arıza uyarısı alınmıştır. Uçak, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan’ın Kolkata Havalimanı’na yönlendirilmiş ve emniyetle iniş yapmıştır. Yolcularımızın seyahatlerinin devamı için yeni uçuş planlaması yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.