Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
THY’den açıklama: Katmandu-İstanbul uçağımız emniyetli şekilde inmiştir

THY’den açıklama: Katmandu-İstanbul uçağımız emniyetli şekilde inmiştir

16:384/02/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, Katmandu–İstanbul seferini gerçekleştiren uçaktaki teknik arızayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Üstün, uçağın Hindistan’ın Kolkata Havalimanı’na yönlendirildiğini ve inişini sorunsuz gerçekleştirdiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Üstün, "TK727 sefer sayılı Katmandu–İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağımızda, kalkış sonrası sağ motora ilişkin bir teknik arıza uyarısı alınmıştır. Uçak, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan’ın Kolkata Havalimanı’na yönlendirilmiş ve emniyetle iniş yapmıştır. Yolcularımızın seyahatlerinin devamı için yeni uçuş planlaması yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.



#thy
#istanbul
#katmandu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları asil isim listesi sorgulama ekranı