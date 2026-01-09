Yeni Şafak
THY İran seferlerini durdurdu: 17 uçuş iptal

12:059/01/2026, Cuma
AA
Türk Hava Yolları (THY), İran'ın Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine bugün ve yarın yapılması planlanan toplam 17 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

İran'da yaşanan olaylar ve ortaya çıkan güvenlik sorunları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) İran’ın Tahran, Tebriz ve Meşhed’e bugün ve yarın yapacağı seferleri iptal ettiğini duyurdu.

THY'den yapılan açıklamada,
"İran'da yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi tarihli Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine planlanan toplam 17 seferimiz iptal edilmiştir."
ifadelerine yer verildi.

Uçuşların güncel durumunun "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" internet adresinden takip edilebileceği kaydedildi.






